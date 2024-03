Final da Libertadores paga mais em dinheiro que a Champions League?

Conmebol tem premiação recorde para 2024 e decisão pela ‘Glória Eterna’ se torna mais lucrativa ainda

Mais uma vez a Conmebol anuncia um valor ainda maior para os clubes participantes de suas competições. Antes do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, Alejandro Domínguez, presidente da entidade, declarou um aumento de 5 milhões de dólares na premiação destinada ao campeão do torneio.

Somando todas as competições organizadas pela Confederação, será cerca de R$1,5 bilhão distribuído ao longo do ano. A equipe que conquistar a glória do principal torneio terá o maior valor recebido em um único jogo por qualquer clube do mundo, inclusive superior ao gerado na final da UEFA Champions League.

A GOAL apresenta abaixo quanto o campeão da Libertadores receberá após a final de Buenos Aires e a comparação com a principal liga europeia. Confira…

