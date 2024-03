Atual campeão, Athletico vai em busca de sua 28ª conquista, enquanto Maringá tenta o título inédito

A decisão do Campeonato Paranaense está definida. Maringá e Athletico-PR deixaram Coritiba e Operário, respectivamente, para trás nas semifinais e vão decidir o troféu estadual de 2024.

Com 27 títulos paranaenses, o Furacão é o atual campeão e busca o bicampeonato logo no ano do seu centenário. Já o novato Maringá (fundado apenas em 2010) vai em busca de sua primeira conquista estadual.

A seguir, a GOAL conta tudo sobre a decisão deste ano do Campeonato Paranaense.