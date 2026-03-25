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Filho de Cristiano Ronaldo deve ingressar no Real Madrid após treinar com a base
Um caminho familiar para a próxima geração
O filho mais velho do pentacampeão da Bola de Ouro está acostumado à pressão das academias de elite europeias, tendo aperfeiçoado suas habilidades nas categorias de base do Manchester United e da Juventus. Após a transferência de seu pai para o Al-Nassr, em janeiro de 2023, o adolescente passou a integrar a academia do clube; no entanto, uma possível transferência para a capital espanhola representaria um avanço significativo em seu desenvolvimento profissional. O site The Athletic informa que Ronaldo Jr. está treinando com o Real Madrid com o objetivo de ingressar formalmente nas categorias de base do clube.
- AFP
Seguindo o GOAT
Caso a transferência seja concretizada, o jogador de 15 anos passaria a integrar um clube onde o nome de seu pai é sinônimo de sucesso sem precedentes e títulos. Durante uma passagem lendária de nove anos pelo Santiago Bernabéu, Ronaldo marcou impressionantes 450 gols em apenas 438 partidas, conquistando quatro títulos da Liga dos Campeões e dois troféus da La Liga. Embora o jovem Ronaldo atue como atacante central — repetindo a posição que seu pai dominou no final da carreira —, a transferência inevitavelmente suscitaria intensas comparações com o homem que continua sendo a figura moderna mais icônica do Real Madrid.
Avançando no cenário global
Além de suas aspirações nos clubes, Ronaldo Jr. já começou a se firmar como uma figura-chave na estrutura das categorias de base da seleção portuguesa. Desde que fez sua estreia internacional pela seleção sub-15 contra o Japão no ano passado, ele progrediu rapidamente nas categorias, conquistando seis convocações e marcando seu primeiro gol pela seleção sub-16. Sua avó esteve recentemente na Croácia para acompanhar seus primeiros passos no futebol internacional, o que ressalta ainda mais a profunda ligação da família com a Seleção, onde seu pai, de 41 anos, continua a ser o capitão da equipe principal, com um recorde de 143 gols.
Um verão decisivo para o desenvolvimento
O foco imediato do adolescente será garantir uma vaga definitiva nas categorias de base do Real Madrid antes do início da nova temporada europeia. Embora tenha demonstrado um enorme potencial na Arábia Saudita e a nível internacional, a transição para as categorias Sub-16 ou Sub-17 do Real Madrid representa um desafio físico e tático muito mais exigente. Sua inscrição oficial em Valdebebas poderá ser o primeiro grande passo no que muitos esperam que seja uma carreira à altura da longevidade do pai.