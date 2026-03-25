Filho de Cristiano Ronaldo deve ingressar no Real Madrid após treinar com a base

Além de suas aspirações nos clubes, Ronaldo Jr. já começou a se firmar como uma figura-chave na estrutura das categorias de base da seleção portuguesa. Desde que fez sua estreia internacional pela seleção sub-15 contra o Japão no ano passado, ele progrediu rapidamente nas categorias, conquistando seis convocações e marcando seu primeiro gol pela seleção sub-16. Sua avó esteve recentemente na Croácia para acompanhar seus primeiros passos no futebol internacional, o que ressalta ainda mais a profunda ligação da família com a Seleção, onde seu pai, de 41 anos, continua a ser o capitão da equipe principal, com um recorde de 143 gols.



