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Gabriel Marin

Fazendo as contas: o caminho do Fluminense para escapar da eliminação na Libertadores

Fluminense
Copa Libertadores

Tricolor segue vivo no Grupo C, mas precisa vencer no Maracanã e torcer por combinações para avançar às oitavas de final

O empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, na última quarta-feira (6), em Mendoza, deixou o Fluminense em situação delicada na Libertadores. Lanterna do Grupo C com apenas dois pontos, o time carioca agora precisará fazer contas para seguir vivo na competição continental.

A equipe argentina, com 10 pontos, já garantiu uma das vagas nas oitavas de final. Resta apenas um lugar em aberto, disputado por Bolívar, Deportivo La Guaira e o próprio Fluminense.

Apesar do cenário complicado, o Tricolor ainda depende apenas de si para avançar. O problema é que não há mais margem para erro: qualquer tropeço diante do Bolívar, na próxima rodada, elimina o clube carioca antecipadamente.

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    Como está o Grupo C?

    A classificação do grupo após cinco rodadas mostra o tamanho da dificuldade tricolor:

    1º - Independiente Rivadavia (10 pontos)

    2º - Bolívar (5 pontos)

    3º - Deportivo La Guaira (3 pontos)

    4º - Fluminense (2 pontos)

    Sem chances matemáticas de terminar na liderança, o Fluminense luta exclusivamente pela segunda colocação.

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    Quais jogos restam?

    O cenário decisivo do Grupo C será o seguinte:

    - Fluminense x Bolívar (19/05)

    - Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia (21/05)

    - Fluminense x Deportivo La Guaira (27/05)

    - Bolívar x Independiente Rivadavia (27/05)

    Os dois compromissos do Fluminense serão no Maracanã, fator tratado internamente como fundamental para manter viva a esperança de classificação.

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    O cenário ideal para o Fluminense

    A conta mais confortável para o Tricolor passa diretamente pelo duelo contra o Bolívar.

    Como perdeu por 2 a 0 na altitude boliviana no primeiro turno, o Fluminense precisa vencer por três gols de diferença para ultrapassar os bolivianos no critério de confronto direto, agora o primeiro desempate adotado pela Conmebol.

    Se conseguir esse resultado, o cenário fica simples: uma vitória sobre o Deportivo La Guaira na última rodada garante a classificação às oitavas de final independentemente dos outros resultados.

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    Vitória simples pode complicar a situação

    Caso o Fluminense vença o Bolívar por apenas um gol de diferença, a situação muda completamente.

    Neste cenário, o time carioca ainda precisaria derrotar o Deportivo La Guaira na rodada final, mas também dependeria de um tropeço do Bolívar contra o Independiente Rivadavia, na altitude de La Paz.

    Para o Flu, serviria tanto um empate quanto uma derrota dos bolivianos.

    A questão é que o Independiente Rivadavia chegará já classificado para a última rodada, o que pode impactar diretamente o nível de competitividade da equipe argentina.

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    E se o Flu vencer por dois gols?

    Existe ainda um cenário intermediário e extremamente raro. Se o Fluminense derrotar o Bolívar por exatamente dois gols de diferença, os dois clubes ficarão empatados em pontos, confronto direto e saldo de gols.

    Nesse caso, a decisão iria para a última rodada.

    Se Fluminense e Bolívar terminarem novamente empatados nesses critérios, avançará quem vencer por mais gols em seus respectivos jogos finais. A igualdade absoluta ainda abriria espaço para critérios inusitados.

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    Cartões e até sorteio podem decidir vaga

    Se houver empate também no número de gols marcados na última rodada, a classificação será definida por critérios disciplinares.

    Primeiro, vence quem tiver menos cartões vermelhos. Depois, menos cartões amarelos. Se ainda assim tudo permanecer igual, a Conmebol realizará um sorteio para definir quem avança às oitavas de final.

  • Fluminense v Independiente Rivadavia - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Tropeço no Maracanã significa eliminação

    A matemática do Fluminense, porém, começa obrigatoriamente pela vitória sobre o Bolívar.

    Qualquer empate ou derrota no Maracanã elimina o time carioca com uma rodada de antecedência e encerra a campanha tricolor ainda na fase de grupos da Libertadores.

    Depois de conquistar o continente em 2023, o clube agora vive uma reta final dramática para evitar uma eliminação precoce.

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