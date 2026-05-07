Fazendo as contas: o caminho do Fluminense para escapar da eliminação na Libertadores

O empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, na última quarta-feira (6), em Mendoza, deixou o Fluminense em situação delicada na Libertadores. Lanterna do Grupo C com apenas dois pontos, o time carioca agora precisará fazer contas para seguir vivo na competição continental.

A equipe argentina, com 10 pontos, já garantiu uma das vagas nas oitavas de final. Resta apenas um lugar em aberto, disputado por Bolívar, Deportivo La Guaira e o próprio Fluminense.

Apesar do cenário complicado, o Tricolor ainda depende apenas de si para avançar. O problema é que não há mais margem para erro: qualquer tropeço diante do Bolívar, na próxima rodada, elimina o clube carioca antecipadamente.