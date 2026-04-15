Fábrica bilionária: como o Palmeiras virou potência global em vendas da base

Se Eduardo Conceição, com apenas 16 anos, já desperta o interesse do Grupo City e surge como possível próxima grande venda do Palmeiras, isso está longe de ser coincidência. O clube paulista construiu, ao longo da última década, um modelo sólido e altamente lucrativo de formação de atletas, que hoje rivaliza com gigantes europeus.

De acordo com levantamento do CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudos do Esporte), divulgado em abril, o Palmeiras é o quarto clube do mundo que mais faturou com vendas de jogadores formados na base nos últimos cinco anos, acumulando 289 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão). À frente aparecem apenas Chelsea, Manchester City e Aston Villa.

O dado confirma uma transformação planejada e executada com precisão.