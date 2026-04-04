Fim de semana de folga para a Premier League, que volta à ação na próxima semana com o primeiro jogo antecipado da 32ª rodada, marcado para sexta-feira, 10 de abril, entre West Ham e Wolverhampton. Hoje, porém, foram disputadas na Inglaterra três das quatro partidas das quartas de final da FA Cup. O primeiro grande time a entrar em campo foi o Manchester City de Pep Guardiola, que venceu com facilidade o Liverpool no grande clássico do sábado inglês: 4 a 0, com três gols de Haaland e um de Semenyo. O Chelsea marcou sete gols contra o Port Vale — último colocado da League One, a terceira divisão —. Rosenior fez uma renovação parcial no time, com sete jogadores diferentes marcando gols: Hato abriu o placar logo aos dois minutos, depois Joao Pedro e, a três minutos do intervalo, veio também o gol contra de Lawrence-Gabriel. No segundo tempo, gols de Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao e Garnacho.
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FA Cup: Arsenal é eliminado pelo Southampton, sétimo colocado da Championship: os resultados das quartas de final
A PARTIDA
A surpresa aconteceu na última partida de hoje, com o Southampton, sétimo colocado na Championship (segunda divisão) e atualmente fora da zona de play-offs, eliminando o Arsenal de Arteta, líder da Premier League: 2 a 1 para os donos da casa, que abriram o placar com um gol do atacante escocês Ross Stewart, Gyokeres, que entrou do banco, empatou para os Gunners a pouco mais de vinte minutos do fim da partida, mas nos últimos cinco minutos surgiu o gol do meio-campista Shea Charles, nascido em 2003 — formado nas categorias de base do Manchester City —, eliminando de surpresa o Arsenal. Amanhã será disputada a última partida das quartas de final; às 17h30 está programado o confronto entre West Ham e Leeds.