FA Cup: Arsenal é eliminado pelo Southampton, sétimo colocado da Championship: os resultados das quartas de final

Fim de semana de folga para a Premier League, que volta à ação na próxima semana com o primeiro jogo antecipado da 32ª rodada, marcado para sexta-feira, 10 de abril, entre West Ham e Wolverhampton. Hoje, porém, foram disputadas na Inglaterra três das quatro partidas das quartas de final da FA Cup. O primeiro grande time a entrar em campo foi o Manchester City de Pep Guardiola, que venceu com facilidade o Liverpool no grande clássico do sábado inglês: 4 a 0, com três gols de Haaland e um de Semenyo. O Chelsea marcou sete gols contra o Port Vale — último colocado da League One, a terceira divisão —. Rosenior fez uma renovação parcial no time, com sete jogadores diferentes marcando gols: Hato abriu o placar logo aos dois minutos, depois Joao Pedro e, a três minutos do intervalo, veio também o gol contra de Lawrence-Gabriel. No segundo tempo, gols de Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao e Garnacho.



