"Extraordinário!" Timo Werner se destaca como o herói da partida após uma saída triste do RB Leipzig

O atacante de 30 anos foi o destaque após a sétima vitória em oito jogos em San Jose, já que não só marcou o segundo gol (2 a 0, aos 56 minutos), como também deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Ousseni Bouda (53 minutos). “Dá para ver que o Timo vai ser um jogador especial para nós”, elogiou o técnico Bruce Arena. “Ainda vai demorar um pouco até ele recuperar a forma física e o ritmo, mas ele é um jogador excepcional. Ele será um grande reforço para o nosso time.”

Werner havia se transferido do RB Leipzig para a MLS em janeiro. Ele ficou fora por um tempo devido a uma lesão, mas, em cinco jogos até agora, marcou um gol e deu três assistências. “É duas vezes mais divertido quando se consegue marcar um belo gol. No geral, para mim era simplesmente importante marcar um gol, finalmente aparecer no placar de novo. Estou feliz por ter ajudado e por termos vencido o jogo”, disse Werner.

Com 21 pontos, o San Jose empatou com o Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, na Conferência Oeste. O LAFC está em terceiro lugar, com 16 pontos.