Explicação: Por que Virgil van Dijk pode ser suspenso da Liga dos Campeões

A decisão da entidade reguladora é explícita quanto ao limite para a suspensão de jogadores: “Os jogadores e dirigentes das equipes serão suspensos para a próxima partida da competição após três advertências que não tenham resultado em cartão vermelho, bem como após qualquer advertência subsequente de número ímpar (quinta, sétima, nona, etc.)”.

Para Van Dijk, o problema começou com um cartão amarelo na derrota por 4 a 1 para o PSV Eindhoven, antes de receber um segundo cartão amarelo em Istambul na semana passada. Gravenberch e Jones encontram-se em uma situação idêntica, tendo ambos recebido dois cartões amarelos durante uma campanha europeia fisicamente exigente.