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Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Explicação: Por que Virgil van Dijk pode ser suspenso da Liga dos Campeões

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, está entre os três jogadores-chave que se encontram em situação delicada do ponto de vista disciplinar, enquanto os Reds se preparam para a crucial partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray. Após uma derrota por 1 a 0 em Istambul, a equipe de Arne Slot precisa reverter o placar em Anfield para manter vivas suas ambições europeias. No entanto, a ameaça de suspensão paira sobre o elenco, com vários titulares a apenas um cartão amarelo de uma suspensão que pode custar caro.

  • Trio corre o risco de ser suspenso

    O Liverpool chega ao jogo decisivo desta noite em Anfield ciente de que a classificação para as quartas de final pode acarretar um custo significativo em termos de escalação. De acordo com o atual regulamento disciplinar da UEFA, os jogadores enfrentam suspensão de uma partida após acumularem três cartões amarelos. O ponto crucial é que os cartões não são apagados do registro até que a fase das quartas de final seja concluída. Isso coloca Van Dijk, Ryan Gravenberch e Curtis Jones em risco imediato; os três receberam cartões nas rodadas anteriores e ficariam de fora de um possível confronto na primeira partida contra o atual campeão Paris Saint-Germain caso recebam outro cartão amarelo esta noite.

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  • As rígidas regras de cartões da UEFA

    A decisão da entidade reguladora é explícita quanto ao limite para a suspensão de jogadores: “Os jogadores e dirigentes das equipes serão suspensos para a próxima partida da competição após três advertências que não tenham resultado em cartão vermelho, bem como após qualquer advertência subsequente de número ímpar (quinta, sétima, nona, etc.)”.

    Para Van Dijk, o problema começou com um cartão amarelo na derrota por 4 a 1 para o PSV Eindhoven, antes de receber um segundo cartão amarelo em Istambul na semana passada. Gravenberch e Jones encontram-se em uma situação idêntica, tendo ambos recebido dois cartões amarelos durante uma campanha europeia fisicamente exigente.

  • Risco disciplinar para o elenco

    O que está em jogo no confronto desta noite vai além da simples classificação para a próxima fase; o Liverpool luta por uma chance de redenção contra o PSG, que o eliminou na temporada passada. Embora grande parte da atenção esteja voltada para o trio “em risco”, todo o elenco também sente a pressão. Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister e Hugo Ekitike estão todos com um cartão amarelo. Esses jogadores precisam agora navegar por um campo minado disciplinar; como os cartões só são zerados após as quartas de final, qualquer jogador que atingir o limite de três cartões nas próximas partidas enfrentará uma suspensão durante a campanha mais avançada do clube na competição.

  • O delicado equilíbrio do Slot

    Slot enfrenta uma tarefa difícil ao comandar seu elenco nesta reta final da temporada. A prioridade imediata é superar um Galatasaray resistente, que demonstrou sua solidez defensiva na Turquia, quase dobrando a vantagem com Victor Osimhen antes de uma intervenção do VAR. Se os Reds conseguirem aproveitar a atmosfera de Anfield para avançar, Slot terá então que decidir como escalar suas principais estrelas em um possível confronto de pesos pesados contra o PSG. Com o Liverpool confortavelmente fora da disputa pelo título da Premier League, a Liga dos Campeões representa sua última chance de conquistar um título importante, tornando qualquer possível suspensão de um jogador fundamental como Van Dijk ainda mais catastrófica.

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