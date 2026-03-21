Explicação: Como terminar em sétimo lugar na Premier League pode garantir a classificação para a Liga dos Campeões

A Premier League esperava ter cinco times na Liga dos Campeões na próxima temporada e continua no caminho certo para isso, apesar de Tottenham, Chelsea, Newcastle e Manchester City terem sido todos eliminados da competição nesta semana nas oitavas de final: o Atlético de Madrid eliminou o Spurs em duas partidas, o PSG eliminou o Chelsea, o Newcastle foi goleado pelo Barcelona e o City foi derrotado pelo Real Madrid.

No entanto, a Inglaterra ainda tem um coeficiente mais alto do que a Espanha (23,892) — o país que ficou em segundo lugar na temporada passada —, o que significa que os clubes ingleses precisam apenas de um empate nos jogos restantes desta temporada para garantir a vaga extra e ter cinco times na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os únicos países capazes de ultrapassar a Inglaterra são Portugal e a Espanha. Mas a única maneira de Portugal conquistar a vaga extra seria se suas equipes chegassem às finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

A boa notícia para os clubes da Premier League é que ainda restam cinco equipes da Premier League nas competições europeias. Arsenal e Liverpool estão na Liga dos Campeões, enquanto Nottingham Forest e Aston Villa continuam na disputa da Liga Europa e o Crystal Palace avançou para as quartas de final da Liga Conferência.