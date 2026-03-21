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Champions LeagueGetty
Gill Clark

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Explicação: Como terminar em sétimo lugar na Premier League pode garantir a classificação para a Liga dos Campeões

Os clubes da Premier League receberam um grande impulso à medida que a disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada se acirra. Já foi confirmado que existe a possibilidade de o time que terminar em sétimo lugar na primeira divisão inglesa se classificar para a principal competição de clubes da Europa. Arsenal, Manchester City, Manchester United e Aston Villa ocupam atualmente as quatro primeiras posições, com Liverpool, Chelsea e Brentford logo atrás na tabela.

  • Últimas notícias da Liga dos Campeões

    A Premier League esperava ter cinco times na Liga dos Campeões na próxima temporada e continua no caminho certo para isso, apesar de Tottenham, Chelsea, Newcastle e Manchester City terem sido todos eliminados da competição nesta semana nas oitavas de final: o Atlético de Madrid eliminou o Spurs em duas partidas, o PSG eliminou o Chelsea, o Newcastle foi goleado pelo Barcelona e o City foi derrotado pelo Real Madrid.

    No entanto, a Inglaterra ainda tem um coeficiente mais alto do que a Espanha (23,892) — o país que ficou em segundo lugar na temporada passada —, o que significa que os clubes ingleses precisam apenas de um empate nos jogos restantes desta temporada para garantir a vaga extra e ter cinco times na Liga dos Campeões da próxima temporada. 

    Os únicos países capazes de ultrapassar a Inglaterra são Portugal e a Espanha. Mas a única maneira de Portugal conquistar a vaga extra seria se suas equipes chegassem às finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. 

    A boa notícia para os clubes da Premier League é que ainda restam cinco equipes da Premier League nas competições europeias. Arsenal e Liverpool estão na Liga dos Campeões, enquanto Nottingham Forest e Aston Villa continuam na disputa da Liga Europa e o Crystal Palace avançou para as quartas de final da Liga Conferência.

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    Como é que o sétimo lugar garante uma vaga na Liga dos Campeões?

    Por mais improvável que pareça, existe um cenário em que o sétimo colocado da Premier League pode se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, mas precisará de muita ajuda do Liverpool e do Aston Villa. O Liverpool precisaria vencer a Liga dos Campeões e terminar em quinto lugar na Premier League, enquanto o Aston Villa deve vencer a Liga Europa e terminar em sexto. Se tudo isso acontecer, a UEFA concederia uma vaga extra na Liga dos Campeões à Inglaterra, que iria para a sétima melhor equipe da Premier League. 

    O Brentford ocupa atualmente o sétimo lugar na tabela, mas está apenas dois pontos à frente do Brighton e do Everton.

  • A trajetória do Arsenal e do Liverpool até a final da Liga dos Campeões

    O Arsenal enfrentará o Sporting CP nas quartas de final da Liga dos Campeões e, caso avance, enfrentará o Barcelona ou o Atlético de Madrid por uma vaga na final. O Liverpool enfrentará o atual campeão, o Paris Saint-Germain, nas quartas de final e enfrentará o Bayern de Munique ou o Real Madrid caso consiga passar pela equipe de Luis Enrique.

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    O que vem a seguir na Liga Europa?

    A Liga Europa será retomada após a pausa para os jogos internacionais, com o Aston Villa enfrentando o Bologna e o Nottingham Forest enfrentando o Porto. Se ambas as equipes da Premier League vencerem, elas devem se enfrentar nas semifinais da competição. Já o Crystal Palace enfrenta a Fiorentina nas quartas de final da Liga Conferência.