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Ex-técnico da Inglaterra e do Liverpool volta de surpresa ao comando de um time da Championship
Hodgson chega para dar estabilidade aos Robins
O Bristol City confirmou oficialmente a nomeação de Hodgson como técnico interino até o final da temporada. O técnico de 78 anos retorna ao banco de reservas pouco mais de dois anos após deixar o Crystal Palace, assumindo o cargo para preencher a vaga deixada por Struber. Hodgson treinou o Bristol por um breve período em 1982, após atuar como assistente de Bob Houghton por dois anos, mas foi demitido após apenas quatro meses no cargo, devido a graves problemas financeiros do clube.
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Struber deixa o cargo após uma série de maus resultados
A decisão foi tomada após uma sequência de resultados decepcionantes que levou o clube a dispensar Struber e seu assistente, Eibler, de suas funções. A chegada de Hodgson tem como objetivo proporcionar estabilidade imediata enquanto a diretoria realiza uma busca minuciosa por um sucessor permanente para comandar a temporada 2026-27.
“O Bristol City nomeou Roy Hodgson como técnico interino após a demissão de Gerhard Struber”, declarou o clube. “O ex-técnico da Inglaterra, Hodgson, assumirá o comando da equipe principal masculina até o final da temporada, enquanto o clube encarregará o novo diretor esportivo de nomear um técnico permanente para a temporada 2026/27. O desempenho recente do clube não atendeu às expectativas e, portanto, Struber e o técnico assistente Bernd Eibler deixarão o cargo com efeito imediato.”
Estabelecendo padrões no Ashton Gate
O diretor executivo do Robbins, Charlie Boss, enfatizou que a decisão vai além dos resultados de curto prazo, destacando a vasta experiência de Hodgson na Premier League e no cenário internacional.
“Gostaria de agradecer a Gerhard e Bernd pelo trabalho árduo nos últimos nove meses e desejamos a eles tudo de bom”, disse Boss. A contratação de Roy vai além dos resultados dos próximos sete jogos. Ao longo do restante da temporada, ele nos ajudará a estabelecer os padrões e valores no clube de que precisaremos para ter sucesso daqui para frente.
“Roy é um técnico extremamente experiente, que conquistou e venceu no mais alto nível. Ele apoiará a mim, aos nossos jogadores e à nossa comissão técnica enquanto trabalhamos para alcançar nosso potencial. Estamos no processo de nomear um diretor esportivo que terá participação direta na contratação de um novo técnico permanente.”
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E agora?
O Robbins ocupa atualmente a 16ª posição na Championship e não conseguiu vencer nenhuma das últimas cinco partidas do campeonato. A estreia de Hodgson como técnico do Bristol City será na partida fora de casa contra o Charlton, na próxima semana.