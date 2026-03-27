Ex-técnico da Inglaterra e do Liverpool volta de surpresa ao comando de um time da Championship

O diretor executivo do Robbins, Charlie Boss, enfatizou que a decisão vai além dos resultados de curto prazo, destacando a vasta experiência de Hodgson na Premier League e no cenário internacional.

“Gostaria de agradecer a Gerhard e Bernd pelo trabalho árduo nos últimos nove meses e desejamos a eles tudo de bom”, disse Boss. A contratação de Roy vai além dos resultados dos próximos sete jogos. Ao longo do restante da temporada, ele nos ajudará a estabelecer os padrões e valores no clube de que precisaremos para ter sucesso daqui para frente.

“Roy é um técnico extremamente experiente, que conquistou e venceu no mais alto nível. Ele apoiará a mim, aos nossos jogadores e à nossa comissão técnica enquanto trabalhamos para alcançar nosso potencial. Estamos no processo de nomear um diretor esportivo que terá participação direta na contratação de um novo técnico permanente.”