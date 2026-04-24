"Eu mesmo já não consigo entender", disse o esloveno na quinta-feira durante a conferência "The Forum" em Madri, organizada pela Apollo Sports Capital, o novo acionista majoritário do Atlético de Madri.
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"Eu mesmo já não entendo mais": presidente da UEFA critica duramente o VAR
"Às vezes, os torcedores não conseguem entender as diferentes interpretações das regras de jogo para jogo – e eu os compreendo. Eu mesmo já não consigo entender mais", disse Ceferin. A regra do toque de mão, em particular, gera confusão: "Ninguém entende isso. É pênalti ou não? Foi intencional ou não? Como saber isso – afinal, não somos psiquiatras!"
Ceferin critica a forma como as coisas estão sendo conduzidas na Espanha e na Inglaterra
Ao mesmo tempo, Ceferin enfatizou que o poder de decisão continua a ser do árbitro em campo. “O VAR só deve intervir em caso de erros claros e evidentes”, afirmou o dirigente de 58 anos. Além disso, as revisões devem ser breves: “Não como acontece, por vezes, na La Liga ou na Premier League, onde os jogos são interrompidos por dez a 15 minutos.”
O presidente da UEFA considera que a melhor maneira de evitar erros é a aplicação consistente das regras do International Football Association Board (IFAB).