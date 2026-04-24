"Eu mesmo já não entendo mais": presidente da UEFA critica duramente o VAR

Ao mesmo tempo, Ceferin enfatizou que o poder de decisão continua a ser do árbitro em campo. “O VAR só deve intervir em caso de erros claros e evidentes”, afirmou o dirigente de 58 anos. Além disso, as revisões devem ser breves: “Não como acontece, por vezes, na La Liga ou na Premier League, onde os jogos são interrompidos por dez a 15 minutos.”

O presidente da UEFA considera que a melhor maneira de evitar erros é a aplicação consistente das regras do International Football Association Board (IFAB).