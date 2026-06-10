Afinal, o VfL Bochum espera sinceramente que Goretzka volte a vestir a camisa do clube onde começou a carreira e onde jogou profissionalmente pela primeira vez no final de sua trajetória. O sonho de uma contratação espetacular daqui a alguns anos continua vivo.
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"Esse é o nosso grande desejo!" O VfL Bochum planeja uma grande contratação com Leon Goretzka
"Leon deixou muita gente orgulhosa em Bochum. Agora ele vai jogar novamente no mais alto nível, antes de, esperamos, voltar. Esse é o nosso grande desejo – e esperamos que seja o dele também", disse o diretor esportivo Ilja Kaenzig ao Sport Bild.
Goretzka ingressou nas categorias de base do Bochum em 2001 e passou por todas as equipes de base ao longo de doze anos, antes de se juntar ao FC Schalke 04 em 2013. Pela equipe principal do VfL, ele disputou 36 partidas em todas as competições, com doze participações em gols (quatro gols, oito assistências).
A partir de quando um retorno de Goretzka ao VfL seria realista? “Quando a reforma do Ruhrstadion estiver concluída, seria um bom momento. Vamos ver qual é a duração do seu próximo contrato; depois disso, ele talvez assine o último na Castroper Straße”, explicou Kaenzig.
A modernização do Ruhrstadion, em Bochum, está prevista para até 2029. Portanto, isso poderia realmente se encaixar nos planos de Goretzka. O próprio jogador chegou a dizer, durante a comemoração do título na Marienplatz, que uma transferência para o VfL “sempre é uma opção”. Mas, antes disso, o jogador de 31 anos assinará no próximo verão o que provavelmente será o último grande contrato de sua carreira, com duração de pelo menos dois e, idealmente, três anos. Recentemente, teria sido oferecido a ele um contrato desse tipo pelo AC Milan.
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Leon Goretzka: transferência para o Milan pode ter fracassado após saída do Bayern
Uma transferência sem custo para a metrópole italiana da moda já era considerada altamente provável, antes mesmo de os Rossoneri sofrerem um colapso na última rodada, perderem a vaga na Liga dos Campeões com a derrota por 1 a 2 para o Cagliari e, em seguida, ocorrer uma demissão em massa sem precedentes da diretoria esportiva.
Vítimas dessa situação foram não apenas o técnico Massimiliano Allegri, que havia escolhido Goretzka como seu jogador preferido, mas também os responsáveis em torno do diretor esportivo Igli Tare, que haviam apresentado a oferta de contrato ao jogador da seleção alemã. Atualmente, é questionável se isso ainda se mantém após a completa reformulação na diretoria. Segundo informações, os proprietários do Milan (RedBird Capital) esperam contratar Ralf Rangnick como diretor esportivo, enquanto o novo técnico deve ser Oliver Glasner, que já teria dado o aval ao clube.
É possível que a questão de Goretzka em Milão ganhe novo fôlego quando a poeira baixar após a reestruturação na diretoria; no entanto, por outro lado, também é questionável se Goretzka não terá mudado de ideia diante da perda da classificação para a Liga dos Campeões.
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Leon Goretzka: "O Arsenal, um destino dos sonhos", pode não fazer muito sentido do ponto de vista esportivo
Além do Milan, o Atlético de Madrid demonstrou especial interesse em contratar Goretzka sem custos de transferência. Diz-se que, no mercado de inverno, os Rojiblancos chegaram a oferecer ao Bayern uma pequena quantia para contratar o meio-campista central imediatamente. No entanto, o próprio Goretzka recusou essa proposta para poder terminar a temporada com o Bayern.
Originalmente, a Premier League teria sido o destino preferido de Goretzka após o término de seu contrato em Munique. E é exatamente para lá que o jogador nascido em Bochum pode realmente ir agora, após o fracasso das negociações com o Milan. A Gazzeta dello Sport informou recentemente que os assessores de Goretzka teriam retomado contato com o Arsenal. Os Gunners teriam sido, portanto, há muito tempo o “destino dos sonhos” para Goretzka.
Isso também havia sido noticiado pelo Bild no início de março, quando já estava claro há algum tempo que o contrato de Goretzka em Munique não seria renovado. Na época, o Arsenal teria tido “as melhores chances” com Goretzka, mas surge a questão de qual papel esportivo ele poderia desempenhar lá, considerando o meio-campo repleto de estrelas dos Gunners.
Goretzka não se vê no papel de reserva permanente, mas, considerando a concorrência e o fato de que o Arsenal vem de uma excelente temporada, com o título do campeonato e a final da Liga dos Campeões, é difícil imaginar que ele possa ter um papel de destaque no elenco repleto de estrelas dos Gunners.
As chances de isso acontecer devem ser maiores nos grandes clubes italianos também interessados, como a Juventus ou o Inter de Milão. Justamente o Inter, vencedor da dobradinha, pode atrair com a Liga dos Campeões e a perspectiva de mais títulos.