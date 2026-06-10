"Esse é o nosso grande desejo!" O VfL Bochum planeja uma grande contratação com Leon Goretzka

"Leon deixou muita gente orgulhosa em Bochum. Agora ele vai jogar novamente no mais alto nível, antes de, esperamos, voltar. Esse é o nosso grande desejo – e esperamos que seja o dele também", disse o diretor esportivo Ilja Kaenzig ao Sport Bild.

Goretzka ingressou nas categorias de base do Bochum em 2001 e passou por todas as equipes de base ao longo de doze anos, antes de se juntar ao FC Schalke 04 em 2013. Pela equipe principal do VfL, ele disputou 36 partidas em todas as competições, com doze participações em gols (quatro gols, oito assistências).

A partir de quando um retorno de Goretzka ao VfL seria realista? “Quando a reforma do Ruhrstadion estiver concluída, seria um bom momento. Vamos ver qual é a duração do seu próximo contrato; depois disso, ele talvez assine o último na Castroper Straße”, explicou Kaenzig.

A modernização do Ruhrstadion, em Bochum, está prevista para até 2029. Portanto, isso poderia realmente se encaixar nos planos de Goretzka. O próprio jogador chegou a dizer, durante a comemoração do título na Marienplatz, que uma transferência para o VfL “sempre é uma opção”. Mas, antes disso, o jogador de 31 anos assinará no próximo verão o que provavelmente será o último grande contrato de sua carreira, com duração de pelo menos dois e, idealmente, três anos. Recentemente, teria sido oferecido a ele um contrato desse tipo pelo AC Milan.