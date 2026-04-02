Abel Ferreira e Luis Castro
Luis Felipe Gonçalves

A escola portuguesa que conecta Abel Ferreira e Luís Castro em duelo de Palmeiras e Grêmio

Encontro entre treinadores portugueses reforça influência europeia no Brasil e carrega história que vai além das quatro linhas

O confronto entre Palmeiras e Grêmio, nesta quinta-feira, na Arena Barueri, coloca frente a frente dois dos cinco técnicos portugueses que comandam equipes na Série A do Brasileirão. Mais do que um duelo direto por pontos, o jogo simboliza a crescente presença lusitana no futebol brasileiro.

De um lado está Abel Ferreira, referência consolidada no país. Do outro, Luís Castro, que inicia um novo capítulo agora no comando do Grêmio. Um encontro que remete até a Penafiel, cidade no norte de Portugal onde suas trajetórias se cruzaram pela primeira vez.

O reencontro, porém, não acontecerá à beira do campo. Abel cumpre suspensão após expulsão na rodada anterior, e o Palmeiras será comandado pelo auxiliar, o também português João Martins.

    Escola portuguesa em evidência

    A presença de treinadores portugueses no Brasil é reflexo direto de um processo consolidado nos últimos anos. A ideia de apostar nesse perfil sempre agradou à atual direção gremista, que vê na escola europeia um diferencial competitivo.

    O sucesso recente ajuda a sustentar essa visão. Abel Ferreira acumula títulos no Palmeiras desde 2020, enquanto Jorge Jesus marcou época no Flamengo entre 2019 e 2020.

    Mesmo sem conquistas, Luís Castro também deixou boa impressão em sua primeira passagem pelo Brasil, ao liderar o Botafogo no Brasileirão de 2023 antes de seguir para o Al-Nassr.

    A sequência de trabalhos reforçou a confiança no mercado. Em 2024, o Botafogo apostou em Artur Jorge, que conquistou títulos importantes e elevou ainda mais o prestígio dos portugueses. Outros nomes seguiram o mesmo caminho, como Leonardo Jardim, hoje no Flamengo.

    • Publicidade
    Relação que vem de longa data

    A conexão entre Abel e Luís Castro vai além do presente. Os dois se conhecem há décadas, desde o período em que Castro já era treinador do Penafiel e Abel ainda iniciava sua trajetória no futebol.

    O primeiro duelo ocorreu em Portugal, quando Abel atuava como jogador do Braga e enfrentou o Penafiel de Castro, com vitória do atual técnico gremista.

    No Brasil, os caminhos se cruzaram em confrontos entre Palmeiras e Botafogo. O Verdão venceu duas vezes em 2022, enquanto o time carioca levou a melhor no único duelo de 2023.

    Mais do que resultados, o histórico entre os dois é marcado por respeito e admiração. Abel já destacou a influência de Castro em sua formação, enquanto o treinador do Grêmio também enalteceu a intensidade e identidade das equipes do compatriota.

    Reencontros também em campo

    O duelo desta quinta-feira também traz reencontros importantes dentro das quatro linhas. Hoje no Grêmio, Weverton e Marcos Rocha construíram trajetória vitoriosa com a camisa do Palmeiras, conquistando títulos nacionais e continentais.

    Weverton, contratado para ser titular, rapidamente assumiu papel de liderança no elenco gremista, sendo uma voz ativa no vestiário. Já Marcos Rocha vive momento diferente, com menos espaço sob o comando de Luís Castro e sem atuar nas últimas partidas.

    Outro nome que conecta os clubes é Caio Paulista, emprestado pelo Palmeiras ao Grêmio. O lateral, no entanto, não deve ir a campo por questões contratuais.


