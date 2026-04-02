A escola portuguesa que conecta Abel Ferreira e Luís Castro em duelo de Palmeiras e Grêmio

O confronto entre Palmeiras e Grêmio, nesta quinta-feira, na Arena Barueri, coloca frente a frente dois dos cinco técnicos portugueses que comandam equipes na Série A do Brasileirão. Mais do que um duelo direto por pontos, o jogo simboliza a crescente presença lusitana no futebol brasileiro.
De um lado está Abel Ferreira, referência consolidada no país. Do outro, Luís Castro, que inicia um novo capítulo agora no comando do Grêmio. Um encontro que remete até a Penafiel, cidade no norte de Portugal onde suas trajetórias se cruzaram pela primeira vez.
O reencontro, porém, não acontecerá à beira do campo. Abel cumpre suspensão após expulsão na rodada anterior, e o Palmeiras será comandado pelo auxiliar, o também português João Martins.