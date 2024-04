Endrick por tão pouco tempo em um ano é culpa do calendário brasileiro

Um dos grandes protagonistas do Palmeiras não deve fazer nem mais de dez jogos no Brasileirão 2024

O que o futebol brasileiro pode fazer para deixar de ser um mercado exportador? Encontrar uma máquina do tempo ou viajar através de algum multiverso seriam as soluções mais imediatas, mas estaríamos misturando ficção à realidade e a fantasia não resolve a questão. A economia mundial é do jeito que é, e a América do Sul não está na parte de cima desta tabela. Algumas coisas não têm, infelizmente, solução imediata.

Ou seja: um talento como Endrick já seria vendido de qualquer jeito. Em 2024, o aspirante a craque, já um grande jogador, pode não ultrapassar nem 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Se no ano passado o atacante ascendeu de vez aos grandes holofotes, ajudando o Palmeiras a conquistar o título, nesta sua primeira temporada como protagonista ele não deve disputar metade dos jogos da principal competição do país. E aí a culpa é de quem não se adapta à realidade: a culpa é do calendário da CBF.