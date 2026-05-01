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Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriel Marin

Endrick não quer filho jogador e fala que lida bem com as críticas: "Não me importo"

Endrick

Atacante vive expectativa pela Copa do Mundo, celebra paternidade e revela bastidores da pressão no futebol europeu

A pouca idade de Endrick contrasta com a intensidade de sua trajetória. Do status de ídolo precoce no Palmeiras à chegada ao futebol europeu, com passagem pelo Real Madrid e empréstimo ao Lyon, o atacante enfrentou pressão, adaptação e uma enxurrada de críticas. Agora, às vésperas de uma possível convocação para a Copa do Mundo e prestes a se tornar pai, o jogador revelou um desejo curioso: não quer que o filho siga seus passos no futebol.

"Espero que ele se torne um grande ser humano. E que me veja fora de campo como uma pessoa normal, não como Endrick, o jogador. O futebol não é um lugar agradável. É um ambiente muito difícil. Espero que ele se torne um advogado, um médico ou qualquer outra coisa, e que possa ser feliz em seu próprio mundo".

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  • Palmeiras v San Lorenzo - Copa CONMEBOL Libertadores 2024Getty Images Sport

    Paternidade e mudança de mentalidade

    A notícia da gravidez, anunciada no dia 10 de abril ao lado de Gabriely Miranda, trouxe uma nova perspectiva para o atacante. Dias depois, o casal revelou que espera um menino. A chegada do primeiro filho reforçou reflexões pessoais, especialmente sobre qualidade de vida e bem-estar fora do esporte.

    Endrick admite que nem sempre lidou bem com a exposição. No início da carreira, a relação com redes sociais era um problema.

    "Quando comecei, eu lidava muito mal com as redes sociais e as críticas. Saía do campo e ia direto para o Twitter, para ver o que as pessoas estavam dizendo sobre mim. Eu queria inflar meu ego. Mas isso não é bom. Graças a Deus, essa fase acabou. Quando a partida termina, eu me mantenho calmo e me concentro na minha recuperação. Não me importo mais com essas críticas".

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  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Foco na Copa do Mundo

    Apesar do momento pessoal especial, Endrick mantém os pés no chão quando o assunto é seleção brasileira. O atacante evita pensar no título mundial e estabelece metas mais imediatas.

    "Meu primeiro desejo é jogar a Copa. Preciso estar lá. Esse é o meu primeiro pensamento. Antes de pensar no título, preciso fazer bem o meu trabalho no Lyon. Estou focado aqui. Preciso jogar bem nessas partidas restantes para garantir minha vaga".

    A lista final para o Mundial será divulgada no dia 18 de maio, aumentando a expectativa do jogador, que sonha em defender o Brasil no maior palco do futebol.

  • Real Sociedad v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Adaptação na Europa e apoio de estrelas

    A chegada ao futebol europeu não foi simples. Jovem, em um novo país e ainda se adaptando ao idioma, Endrick encontrou dificuldades iniciais no Real Madrid. No entanto, contou com o apoio de companheiros experientes.

    "Bellingham foi muito importante para mim. Ele me fez sentir bem-vindo ao clube. Eu não falava inglês muito bem, mas ele conversou comigo, tentou falar um pouco de espanhol, esteve ao meu lado e me deu conselhos. A amizade dele foi importante no meu início".

    Outro nome que marcou o brasileiro foi Luka Modric.

    "Foi o jogador que mais me impressionou: 100%. Ele me ensinou muito no meu primeiro ano. Era uma verdadeira aula de futebol. Mesmo sem jogar, ia treinar, fazia trabalhos extras e sempre me dava dicas. Foi um dos caras mais incríveis que já conheci".

  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Números no Lyon e futuro em aberto

    Emprestado ao Lyon até o fim da temporada 2025/26, Endrick vem ganhando espaço e mostrando evolução. Até o momento, soma 21 partidas, com sete gols e sete assistências pelo clube francês.

    Com contrato ainda longo com o Real Madrid, o atacante segue construindo sua trajetória com cautela, agora equilibrando ambições profissionais, vida pessoal e uma nova prioridade: ser pai.

    Entre sonhos de Copa do Mundo e reflexões sobre o futuro do filho, Endrick mostra que, dentro e fora de campo, está aprendendo a lidar com o peso de ser uma das maiores promessas do futebol brasileiro.