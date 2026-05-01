Endrick não quer filho jogador e fala que lida bem com as críticas: "Não me importo"

A pouca idade de Endrick contrasta com a intensidade de sua trajetória. Do status de ídolo precoce no Palmeiras à chegada ao futebol europeu, com passagem pelo Real Madrid e empréstimo ao Lyon, o atacante enfrentou pressão, adaptação e uma enxurrada de críticas. Agora, às vésperas de uma possível convocação para a Copa do Mundo e prestes a se tornar pai, o jogador revelou um desejo curioso: não quer que o filho siga seus passos no futebol.

"Espero que ele se torne um grande ser humano. E que me veja fora de campo como uma pessoa normal, não como Endrick, o jogador. O futebol não é um lugar agradável. É um ambiente muito difícil. Espero que ele se torne um advogado, um médico ou qualquer outra coisa, e que possa ser feliz em seu próprio mundo".