Endrick está mostrando ao Real Madrid do que é capaz durante o empréstimo ao Lyon, mas o “novo Pelé” ainda enfrenta uma batalha difícil para conquistar uma vaga na Copa do Mundo do Brasil

Felizmente, Endrick encontrou o clube perfeito. Desde que oficializou sua transferência por empréstimo ao Lyon em 1º de janeiro, o jogador de 19 anos redescobriu a forma eletrizante que o tornou uma das maiores promessas do planeta no Palmeiras, registrando seis participações em gols em suas primeiras sete partidas pelo time da Ligue 1.
De repente, Endrick parece ser o jogador de € 60 milhões (£ 52 milhões/$ 71 milhões) que o Real Madrid pensava estar comprando quando venceu a disputa por sua contratação em dezembro de 2022. Foi uma reviravolta notável que naturalmente gerou rumores de um retorno iminente à seleção brasileira, com a pausa internacional de março se aproximando.
O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, testemunhou de perto o talento de Endrick em seu último ano no Real Madrid e até aconselhou pessoalmente o adolescente a deixar o Bernabeu para aumentar suas chances na Copa do Mundo. Endrick definitivamente estará de volta aos planos de Ancelotti, o que já é uma conquista por si só.
No entanto, a cruel realidade é que ele ainda enfrenta uma batalha difícil para garantir uma vaga no avião para o torneio de 2026 na América do Norte. Por melhor que tenha sido pelo Lyon até agora, alguns sinais de imaturidade permanecem e, com o Brasil ostentando mais profundidade ofensiva do que qualquer outra nação, ele terá que ser quase perfeito daqui em diante para se destacar de seus colegas.