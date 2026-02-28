Goal.com
Endrick Brazil Lyon Carlo Ancelotti GFX 16:9Getty/GOAL
James Westwood

Traduzido por

Endrick está mostrando ao Real Madrid do que é capaz durante o empréstimo ao Lyon, mas o “novo Pelé” ainda enfrenta uma batalha difícil para conquistar uma vaga na Copa do Mundo do Brasil

No início do ano, parecia que o sonho de Endrick de integrar a seleção brasileira para a Copa do Mundo estava morto. O jovem jogador do Real Madrid disputou apenas 99 minutos pelo clube na primeira metade da temporada, com o então técnico dos Blancos, Xabi Alonso, preferindo o atacante Gonzalo Garcia, formado nas categorias de base, a ele, e uma transferência se tornou inevitável na janela de transferências do inverno.

Felizmente, Endrick encontrou o clube perfeito. Desde que oficializou sua transferência por empréstimo ao Lyon em 1º de janeiro, o jogador de 19 anos redescobriu a forma eletrizante que o tornou uma das maiores promessas do planeta no Palmeiras, registrando seis participações em gols em suas primeiras sete partidas pelo time da Ligue 1. 

De repente, Endrick parece ser o jogador de € 60 milhões (£ 52 milhões/$ 71 milhões) que o Real Madrid pensava estar comprando quando venceu a disputa por sua contratação em dezembro de 2022. Foi uma reviravolta notável que naturalmente gerou rumores de um retorno iminente à seleção brasileira, com a pausa internacional de março se aproximando.

O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, testemunhou de perto o talento de Endrick em seu último ano no Real Madrid e até aconselhou pessoalmente o adolescente a deixar o Bernabeu para aumentar suas chances na Copa do Mundo. Endrick definitivamente estará de volta aos planos de Ancelotti, o que já é uma conquista por si só.

No entanto, a cruel realidade é que ele ainda enfrenta uma batalha difícil para garantir uma vaga no avião para o torneio de 2026 na América do Norte. Por melhor que tenha sido pelo Lyon até agora, alguns sinais de imaturidade permanecem e, com o Brasil ostentando mais profundidade ofensiva do que qualquer outra nação, ele terá que ser quase perfeito daqui em diante para se destacar de seus colegas.

  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Começo desafiador

    Embora Endrick não tenha conseguido corresponder às expectativas irrealistas em seu primeiro ano no Real Madrid, ele não foi um fracasso total. O craque brasileiro marcou em sua estreia na La Liga e na Liga dos Campeões, e se tornou o primeiro jogador do Real Madrid desde Cristiano Ronaldo a marcar cinco gols em uma única campanha da Copa del Rey, terminando como artilheiro da competição.

    No entanto, ele ficou restrito a uma participação de apenas nove minutos na prorrogação da derrota do Real para o Barcelona na final. Ancelotti ignorou Endrick nos jogos mais importantes, dando a ele apenas 35 minutos de ação nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

    Já em setembro, Ancelotti foi forçado a justificar a falta de tempo de jogo de Endrick: “Sim, posso estar sendo injusto, porque ele está treinando bem. Mas à sua frente estão Vinicius [Jr], Rodrygo, [Kylian] Mbappé... é necessário que ele seja um pouco paciente”.

    Em fevereiro, o técnico italiano estava convencido da qualidade de Endrick, mas identificou uma área importante a ser melhorada: “Ele tem muita precisão, é rápido, poderoso e, embora ainda precise melhorar o controle de bola, tem aquele chute, aquele finalização. Seu chute é espetacular. Ele é muito jovem, mas aprende muito rápido.”

    De fato, a tomada de decisões de Endrick era irregular e sua tendência a segurar a bola por muito tempo atrapalhava o fluxo do Real Madrid. Ancelotti nunca se curvou à pressão externa em relação ao desenvolvimento de Endrick e sempre manteve a confiança total no ex-craque do Palmeiras, apesar de usá-lo apenas em pequenas participações.

    “Ele está feliz, trabalhando duro e parece motivado. Estou muito satisfeito com ele”, disse Ancelotti em abril. “Se você quer estar no Real Madrid, tem que aguentar um pouco no banco.”

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Completamente excluído

    Ancelotti era um aliado de Endrick, e foi um grande golpe quando o técnico anunciou sua saída do Real Madrid no início de maio. Alonso foi rapidamente escalado como sucessor de Ancelotti, mas as esperanças de Endrick de causar uma boa impressão no espanhol foram frustradas quando ele sofreu uma grave lesão no tendão da coxa no final do mês, o que o deixou fora do Mundial de Clubes.

    O jovem Garcia, promessa da base, conquistou a Chuteira de Ouro na campanha do Real Madrid até as semifinais e, posteriormente, foi promovido ao time principal. Quando Endrick recuperou a forma física em setembro, ele havia caído para a quinta posição na hierarquia do ataque.

    De acordo com o The Athletic, quando Alonso escolheu Garcia para entrar em seu lugar nos últimos 20 minutos da partida da La Liga contra o Getafe, em 19 de outubro, Endrick cedeu ao desejo de sua equipe de organizar uma saída por empréstimo. 

    Alonso certamente não deu nenhuma indicação de que a situação do jogador da seleção brasileira mudaria tão cedo, dizendo à TNT Sports, após mantê-lo novamente no banco na vitória sobre a Juventus pela Liga dos Campeões três dias depois: “É claro que todos querem jogar. E um jogador jovem ainda mais. Dado o contexto, queremos competir agora, e isso é difícil dependendo da partida”.

    Houve inúmeras outras razões para a eventual demissão de Alonso em janeiro, mas o The Athletic acrescenta que alguns dirigentes do clube ficaram confusos com o tratamento dado a Endrick e ficaram preocupados que ele pudesse estagnar, então relutantemente consideraram a ideia de uma transferência temporária.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LILLEAFP

    “Em casa”

    Endrick ficou com a cabeça no lugar assim que o Lyon o chamou, ignorando o interesse de vários outros clubes. Ele estava ansioso para seguir os passos dos compatriotas Juninho Pernambucano, Edmilson, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, enquanto a presença do técnico português Paulo Fonseca foi outro fator decisivo.

    “O fato de a comissão técnica ser portuguesa é muito bom, porque já fui treinado por um técnico português, Abel Ferreira, no Palmeiras”, disse Endrick em sua apresentação. “É bom para mim, porque sei como eles trabalham. Foi um ponto positivo.”

    Notavelmente, ele também não guardou rancor de Alonso após um longo período afastado dos gramados: “Esses foram os melhores meses da minha carreira, porque tive tempo para estar com minha esposa, construir minha casa e minha vida.”

    Essa positividade desarmante o ajudou a ter um início brilhante no Groupama Stadium. Endrick foi imediatamente escalado por Fonesca para a partida das oitavas de final da Coupe de France contra o Lille e marcou a ocasião com o gol da vitória. Ele mostrou seu instinto predatório ao aparecer no segundo poste para chutar com calma e dar à sua nova equipe a vitória por 2 a 1, um dos seis chutes que ele conseguiu enquanto aterrorizava a defesa do Lille.

    “Estou muito feliz por estar de volta ao campo e ter meu sorriso de volta”, disse ele à beIN Sportsapós o jogo. “É ótimo, muito melhor do que eu imaginava. Posso brincar com todo o time; conheci bem todos, falo espanhol e inglês. Sinto-me em casa.” 

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    Comparações com Benzema

    Endrick também brilhou em sua estreia na Ligue 1 contra o Brest, dando sua primeira assistência (uma das cinco chances que criou) e completando oito dribles para inspirar o Lyon à vitória por 2 a 1. Isso preparou o terreno para uma atuação impressionante na semana seguinte, fora de casa, contra o Metz.

    O jogador emprestado pelo Real Madrid marcou um hat-trick brilhante na vitória do Lyon por 5 a 2. Endrick abriu o placar logo no início com um belo chute por cima do goleiro, dobrou a vantagem após uma arrancada rápida da linha do meio-campo no final do primeiro tempo e fechou o placar com um pênalti perfeitamente executado, que ele mesmo sofreu. Foi o primeiro hat-trick da carreira de Endrick, que se tornou o jogador mais jovem a marcar três gols em uma partida pelo Lyon, quebrando o recorde que Bernard Lacombe detinha há 54 anos.

    Os torcedores do Lyon foram presenteados com ainda mais magia do brasileiro na partida das oitavas de final da Coupe de France contra o Stade Lavallois. O time da segunda divisão estava frustrando o Lyon com sucesso até os 79 minutos, quando Endrick roubou a bola de um zagueiro na entrada da área e mandou a bola no alto do gol, quase arrancando-o completamente

    Esse gol sensacional colocou o Lyon no caminho para uma vitória por 2 a 0 e à vista do primeiro troféu importante desde 2012. Em pouco mais de quatro semanas, Endrick se tornou um novo herói para os torcedores do Groupama Stadium, ganhando comparações com um ícone do clube.

    “Eu vi Karim Benzema crescer no Lyon”, disse o ex-zagueiro Cris à emissora francesa Telefoot. “Ele tinha um caráter incrível. Quando vejo Endrick, vejo a mesma coisa. Ele consegue passar pelos zagueiros no um contra um, consegue fazer a diferença na área.”

  • EndrickGetty Images

    De volta à realidade

    Endrick recebeu o prêmio de Jogador do Mês da Ligue 1 em janeiro e foi eleito o Melhor Jogador da Partida em três das sete partidas que disputou com a camisa do Lyon. No entanto, seu ímpeto foi interrompido quando ele foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Nantes.

    Inicialmente, ele recebeu o segundo cartão amarelo por uma aparente falta inofensiva, mas o árbitro, de forma bizarra, transformou-o em cartão vermelho após uma revisão do VAR. Fonseca posteriormente descreveu a decisão como “muito severa”, e o Lyon apresentou um recurso bem-sucedido que reduziu a suspensão de Endrick para um jogo. Não houve contestação sobre o primeiro cartão amarelo de Endrick, pois ele puxou descaradamente a camisa do adversário após perder a bola. 

    “Endrick precisa aprender com essa situação; conversei com ele”, acrescentou Fonseca. “Ele precisa entender que agora é um jogador que tem toda a atenção de todos os envolvidos.”

    Isso foi um aviso e um choque de realidade para Endrick; padrões consistentes devem ser mantidos se ele quiser ser mais do que apenas um fogueteiro, tanto em termos de disciplina quanto de nível de jogo.

    Infelizmente, ele ficou aquém na última categoria ao retornar da suspensão em Estrasburgo no último fim de semana. O Lyon entrou em campo cheio de confiança após uma sequência de 13 vitórias consecutivas em todas as competições — uma a menos que o recorde do clube estabelecido por Gerard Houllier em 2006 — e ocupava a terceira posição na classificação da Ligue 1, com rumores de uma possível disputa pelo título.

    No entanto, as coisas deram errado no Stade de la Meinau, com Endrick entre os piores jogadores, e o Lyon sofreu uma derrota por 3 a 1. Ele conseguiu apenas 31 toques em 90 minutos e perdeu a posse de bola 15 vezes, o que lhe rendeu críticas ferrenhas do ex-técnico da França, Raymond Domenech. 

    “Ele foi inútil e não ofereceu soluções. Todos os atacantes devem fazer um trabalho defensivo real, oferecer soluções e dar um pouco de profundidade. Ele não fez nada disso”, disse Domenech enquanto cobria a partida como comentarista da La Chaine L’Equipe. “Ele não oferece opções por trás e, quando tem a bola, simplesmente a perde. Às vezes, ele apenas chuta a bola por cima ou fica com ela. Francamente, o fato de ele ter permanecido em campo durante toda a partida foi decepcionante.”

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP

    Dor de cabeça na seleção

    Endrick é um jogador capaz de decidir jogos, um atacante explosivo e poderoso, com um pé esquerdo fantástico e um excelente controle de bola. É por isso que o Real Madrid não deu ao Lyon uma opção de compra ao aprovar seu empréstimo; ele ainda é visto como uma parte importante dos planos futuros do clube.

    No entanto, a fraqueza evidente apontada por Ancelotti permanece. Endrick não levanta a cabeça o suficiente, optando muitas vezes por jogar sozinho quando seus companheiros estão em melhores posições. Isso pode muito bem contar contra ele quando chegar a hora do técnico da seleção brasileira anunciar sua lista final para a Copa do Mundo. Os treinadores só podem levar 26 jogadores, e Ancelotti enfrenta uma grande dor de cabeça no terço final do campo.

    O Lyon tem usado Endrick como ala direito, mas, realisticamente, ele não terá chance nessa posição na Seleção, já que terá que competir com Raphinha, Rodrygo e Estêvão Willian. Por mais versátil que seja o talentoso adolescente, ele também não vai tirar a vaga de Vinicius no lado oposto, nem mesmo a de seu substituto habitual, Gabriel Martinelli. Isso o deixa lutando por uma vaga como camisa 9, posição em que se destacou no Palmeiras.

    Endrick não joga pela seleção desde março do ano passado, com Ancelotti convocando outros seis jogadores como opções para o meio: Matheus Cunha, Richarlison, João Pedro, Vitor Roque, Igor Jesus e Kaio George. Gabriel Jesus também acaba de retornar ao Arsenal após uma longa pausa por lesão, e Igor Thiago, do Brentford, é cotado para entrar na seleção em meio à sua disputa com Erling Haaland pela Chuteira de Ouro da Premier League.

    Provavelmente, apenas dois ou três desses nomes serão selecionados, o que significa que Ancelotti terá que fazer algumas ligações difíceis. Da forma como as coisas estão, uma delas provavelmente será para Endrick.

    A boa notícia é que ele ainda tem muito tempo para mudar sua situação, já que o prazo para as seleções dos treinadores só termina em 1º de junho. O Lyon ainda tem 21 jogos pela frente, caso chegue às finais da Copa da França e da Liga Europa, e Fonesca está ciente do que Endrick precisa fazer para alcançar o próximo nível.

    “Todos sabem que ele quer estar na seleção brasileira e ele entende como é importante ter um bom desempenho aqui para alcançar esse objetivo. Estou tentando mantê-lo equilibrado, humilde e responsável”, disse ele recentemente aoThe Athletic. “Para ajudá-lo a entender que ele pode ajudar a equipe, mas também que a equipe pode ajudá-lo.”

    Se Endrick levar tudo isso em consideração, pode ser impossível para Ancelotti ignorá-lo.

