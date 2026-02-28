Endrick está mostrando ao Real Madrid do que é capaz durante o empréstimo ao Lyon, mas o “novo Pelé” ainda enfrenta uma batalha difícil para conquistar uma vaga na Copa do Mundo do Brasil

Endrick recebeu o prêmio de Jogador do Mês da Ligue 1 em janeiro e foi eleito o Melhor Jogador da Partida em três das sete partidas que disputou com a camisa do Lyon. No entanto, seu ímpeto foi interrompido quando ele foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Nantes.

Inicialmente, ele recebeu o segundo cartão amarelo por uma aparente falta inofensiva, mas o árbitro, de forma bizarra, transformou-o em cartão vermelho após uma revisão do VAR. Fonseca posteriormente descreveu a decisão como “muito severa”, e o Lyon apresentou um recurso bem-sucedido que reduziu a suspensão de Endrick para um jogo. Não houve contestação sobre o primeiro cartão amarelo de Endrick, pois ele puxou descaradamente a camisa do adversário após perder a bola.

“Endrick precisa aprender com essa situação; conversei com ele”, acrescentou Fonseca. “Ele precisa entender que agora é um jogador que tem toda a atenção de todos os envolvidos.”

Isso foi um aviso e um choque de realidade para Endrick; padrões consistentes devem ser mantidos se ele quiser ser mais do que apenas um fogueteiro, tanto em termos de disciplina quanto de nível de jogo.

Infelizmente, ele ficou aquém na última categoria ao retornar da suspensão em Estrasburgo no último fim de semana. O Lyon entrou em campo cheio de confiança após uma sequência de 13 vitórias consecutivas em todas as competições — uma a menos que o recorde do clube estabelecido por Gerard Houllier em 2006 — e ocupava a terceira posição na classificação da Ligue 1, com rumores de uma possível disputa pelo título.

No entanto, as coisas deram errado no Stade de la Meinau, com Endrick entre os piores jogadores, e o Lyon sofreu uma derrota por 3 a 1. Ele conseguiu apenas 31 toques em 90 minutos e perdeu a posse de bola 15 vezes, o que lhe rendeu críticas ferrenhas do ex-técnico da França, Raymond Domenech.

“Ele foi inútil e não ofereceu soluções. Todos os atacantes devem fazer um trabalho defensivo real, oferecer soluções e dar um pouco de profundidade. Ele não fez nada disso”, disse Domenech enquanto cobria a partida como comentarista da La Chaine L’Equipe. “Ele não oferece opções por trás e, quando tem a bola, simplesmente a perde. Às vezes, ele apenas chuta a bola por cima ou fica com ela. Francamente, o fato de ele ter permanecido em campo durante toda a partida foi decepcionante.”