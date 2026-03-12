Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

Empate sem gols com o Inter Miami: Lionel Messi ainda não alcançou um marco importante

Lionel Messi está prestes a completar 900 gols na carreira. Contra o Nashville, isso ainda não aconteceu.

O astro Lionel Messi continua esperando pelo seu 900º gol na carreira. O jogador de 38 anos não conseguiu passar do empate em 0 a 0 contra o Nashville SC com o Inter Miami na partida de ida das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup, na noite de quinta-feira, horário alemão.

  • No último sábado, Messi deu mais um passo em direção ao próximo marco de sua carreira na Major League Soccer (MLS) ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o DC United. Foi o 80º gol do argentino com a camisa do Miami, clube pelo qual joga desde 2023.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Lionel Messi vai completar 900 gols no domingo?

    O oito vezes vencedor da Bola deOuro marcou 672 gols pelo FC Barcelona, além de 32 gols pelo Paris Saint-Germain. 

    Pela seleção argentina, o campeão mundial de 2022 marcou 115 gols. A próxima oportunidade para Messi marcar seu 900º gol será no domingo, na partida da MLS contra o Charlotte. A partida de volta da Champions Cup contra o Nashville será na próxima quinta-feira.

  • Lionel Messi: seus números pelo Inter Miami

    Jogos91
    Gols80
    Assistências44
