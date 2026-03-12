Empate sem gols com o Inter Miami: Lionel Messi ainda não alcançou um marco importante

O oito vezes vencedor da Bola deOuro marcou 672 gols pelo FC Barcelona, além de 32 gols pelo Paris Saint-Germain.

Pela seleção argentina, o campeão mundial de 2022 marcou 115 gols. A próxima oportunidade para Messi marcar seu 900º gol será no domingo, na partida da MLS contra o Charlotte. A partida de volta da Champions Cup contra o Nashville será na próxima quinta-feira.