O astro Lionel Messi continua esperando pelo seu 900º gol na carreira. O jogador de 38 anos não conseguiu passar do empate em 0 a 0 contra o Nashville SC com o Inter Miami na partida de ida das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup, na noite de quinta-feira, horário alemão.
Empate sem gols com o Inter Miami: Lionel Messi ainda não alcançou um marco importante
No último sábado, Messi deu mais um passo em direção ao próximo marco de sua carreira na Major League Soccer (MLS) ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o DC United. Foi o 80º gol do argentino com a camisa do Miami, clube pelo qual joga desde 2023.
Lionel Messi vai completar 900 gols no domingo?
O oito vezes vencedor da Bola deOuro marcou 672 gols pelo FC Barcelona, além de 32 gols pelo Paris Saint-Germain.
Pela seleção argentina, o campeão mundial de 2022 marcou 115 gols. A próxima oportunidade para Messi marcar seu 900º gol será no domingo, na partida da MLS contra o Charlotte. A partida de volta da Champions Cup contra o Nashville será na próxima quinta-feira.
Lionel Messi: seus números pelo Inter Miami
Jogos 91 Gols 80 Assistências 44
