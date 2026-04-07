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Hussein Hamdy

Traduzido por

É oficial... Ex-jogador do Arsenal pendura as chuteiras

A. Ramsey
Arsenal
País de Gales F
Premier League
Wales
England

O jogador encerra uma longa carreira dentro do campo

Um ex-jogador do Arsenal anunciou hoje, terça-feira, sua aposentadoria definitiva do futebol.

Aaron Ramsey, de 35 anos, decidiu pendurar as chuteiras após um período sem clube desde que deixou o time mexicano Pumas UNAM no ano passado, e espera-se que Ramsey agora siga carreira na área de treinamento.

Ramsey deixa os gramados como um dos maiores jogadores da história do País de Gales, tendo marcado 21 gols em 86 partidas pela seleção e representado seu país em três grandes torneios.

O meia desempenhou um papel fundamental na campanha histórica do País de Gales até as semifinais da Euro 2016, o que lhe rendeu uma vaga na seleção ideal do torneio, escolhida pela União Europeia de Futebol (UEFA).

Ramsey participou posteriormente da Euro 2020 e da Copa do Mundo de 2022, a primeira participação do País de Gales em uma fase final da Copa do Mundo em 64 anos.

  • Várias estações

    O talentoso jogador iniciou sua carreira no Cardiff City antes de se transferir para o Arsenal em 2008, onde conquistou três títulos da FA Cup, marcando o gol da vitória em duas dessas finais, ao longo dos 11 anos que passou vestindo a camisa dos “Gunners”.

    Ramsey passou depois por passagens profissionais na Juventus e no Nice, retornando em seguida para uma segunda passagem pelo seu clube de origem, o Cardiff City, onde atuou como técnico interino por um curto período no final da última temporada.

    O jogador da seleção do País de Gales se transferiu para o Pumas, do México, na esperança de manter a forma para disputar a Copa do Mundo com a seleção de seu país neste verão, caso se classifique.

    Ramsey tomou a decisão de encerrar sua carreira como jogador após não conseguir encontrar um novo clube desde que deixou o México.

    Ramsey agradeceu aos torcedores do País de Gales e aos clubes pelos quais jogou ao longo de sua carreira, por meio de um comunicado oficial publicado em suas redes sociais.

    Leia também: Arteta anuncia a exclusão de dois astros do Arsenal da partida contra o Sporting de Lisboa

    • Publicidade

  • Carta de despedida

    Ramsey disse em seu comunicado: “Esta decisão não foi fácil. Depois de refletir muito, decidi me aposentar do futebol”.

    E acrescentou: “Em primeiro lugar, quero começar pela seleção do País de Gales. Foi uma honra vestir a camisa do País de Gales e viver tantos momentos incríveis com ela. Isso não teria sido possível sem a contribuição extraordinária de todos os treinadores sob cuja liderança joguei e de todos os funcionários que me ajudaram de tantas maneiras”.

    E continuou: “Obrigado a todos os clubes pelos quais tive a sorte de jogar. Obrigado a todos os treinadores e funcionários que me ajudaram a viver meu sonho e a jogar nos níveis mais altos.”

    E concluiu: “Um grande agradecimento à minha esposa, aos meus filhos e a todos os membros da minha família. Sem vocês ao meu lado o tempo todo, nada disso teria sido possível.”

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