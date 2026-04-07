É oficial... Ex-jogador do Arsenal pendura as chuteiras

Um ex-jogador do Arsenal anunciou hoje, terça-feira, sua aposentadoria definitiva do futebol.

Aaron Ramsey, de 35 anos, decidiu pendurar as chuteiras após um período sem clube desde que deixou o time mexicano Pumas UNAM no ano passado, e espera-se que Ramsey agora siga carreira na área de treinamento.

Ramsey deixa os gramados como um dos maiores jogadores da história do País de Gales, tendo marcado 21 gols em 86 partidas pela seleção e representado seu país em três grandes torneios.

O meia desempenhou um papel fundamental na campanha histórica do País de Gales até as semifinais da Euro 2016, o que lhe rendeu uma vaga na seleção ideal do torneio, escolhida pela União Europeia de Futebol (UEFA).

Ramsey participou posteriormente da Euro 2020 e da Copa do Mundo de 2022, a primeira participação do País de Gales em uma fase final da Copa do Mundo em 64 anos.