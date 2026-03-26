É oficial: Bayern de Munique renova com a dupla e dá um forte sinal

Com isso, o clube dá propositalmente tempo à dupla lesionada para que se recupere totalmente após graves lesões no joelho.

Recentemente, o meio-campista David Santos Daiber, um talento da base, assinou contrato de longo prazo, e agora Aitamer e Richter são os dois jogadores que seguem o mesmo caminho.

É justamente no caso de Aitamer que fica claro por que o clube está seguindo esse caminho. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em março de 2024, durante uma partida contra o Augsburg II, cujas consequências foram mais graves do que se imaginava inicialmente. Após a cirurgia e uma longa reabilitação, o retorno do jogador de 22 anos parecia estar próximo, mas no início de 2025 uma nova lesão grave no joelho o fez recuar. Desde então, o jogador nascido em Munique, que há muitos anos é formado no centro de formação de jovens do FCB, continua aguardando seu retorno.