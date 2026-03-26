O FC Bayern de Munique continua avançando em seu planejamento de elenco – e, ao mesmo tempo, dá um importante sinal no setor de base. Younes Aitamer e Louis Richter, do elenco de amadores, assinaram novos contratos válidos até 2027.
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É oficial: Bayern de Munique renova com a dupla e dá um forte sinal
Com isso, o clube dá propositalmente tempo à dupla lesionada para que se recupere totalmente após graves lesões no joelho.
Recentemente, o meio-campista David Santos Daiber, um talento da base, assinou contrato de longo prazo, e agora Aitamer e Richter são os dois jogadores que seguem o mesmo caminho.
É justamente no caso de Aitamer que fica claro por que o clube está seguindo esse caminho. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em março de 2024, durante uma partida contra o Augsburg II, cujas consequências foram mais graves do que se imaginava inicialmente. Após a cirurgia e uma longa reabilitação, o retorno do jogador de 22 anos parecia estar próximo, mas no início de 2025 uma nova lesão grave no joelho o fez recuar. Desde então, o jogador nascido em Munique, que há muitos anos é formado no centro de formação de jovens do FCB, continua aguardando seu retorno.
O FC Bayern dá seu apoio a Aitamer e Richter
Richter, de 20 anos, também terá que ficar afastado dos gramados por um longo período. O zagueiro, que integra a base do Bayern desde 2014, também sofreu uma lesão no joelho há algumas semanas e ainda está no início da sua reabilitação.
Apesar desses contratempos, o clube demonstra seu apoio aos dois jogadores. O diretor da base, Jochen Sauer, explicou: “Younes e Louis estão no FC Bayern há muitos e muitos anos e, infelizmente, ambos tiveram que lidar com uma série de lesões recentemente.” Ao mesmo tempo, ele deixou clara a intenção por trás dos novos contratos: “Com essa renovação, queremos dar a eles a oportunidade de se recuperarem totalmente após as graves lesões no joelho e, então, buscarem o retorno às atividades de jogo conosco.”
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
Domingo, 19 de abril
17h30
FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)