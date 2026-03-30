FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

Douglas Costa: "Lewandowski, recomendo a Juventus"

O brasileiro, seu ex-companheiro de equipe no Bayern, indica o atacante polonês, cujo contrato com o Barcelona está chegando ao fim.

Douglas Costa aconselha Robert Lewandowski a ir para a Juventus.


O brasileiro nascido em 1990, companheiro de equipe por três temporadas no Bayern de Munique do atacante polonês, que é dois anos mais velho que ele e tem contrato com o Barcelona que vence em junho, declarou em entrevista ao Tuttosport: “Lewandowski marca gols de todas as maneiras. Na Juve ele seria muito útil, eu o aconselharia sem hesitar a vestir a camisa bianconera, é um jogador que marca em qualquer lugar e continuará marcando por muitos anos. Seria perfeito para os bianconeri, mas, de qualquer forma, eles já têm um grande jogador no ataque”.


  • VLAHOVIC

    "Estou me referindo a Dusan Vlahovic. Ele ainda pode amadurecer, está na idade certa: para a disputa pelo 4º lugar, o seu retorno a um bom nível será decisivo. Ele tem tudo para levar a Juve à Liga dos Campeões".


  • Estrela

    "Haveria espaço para Kenan Yildiz na minha Juve? Claro, para jogadores de qualidade sempre há espaço. Quando alguém é bom, serve para qualquer time; ele tem talento. Portanto, sim, ele poderia jogar em qualquer Juve de qualquer época."


  • SPALLETTI

    "Spalletti é a pessoa certa para iniciar um novo ciclo de vitórias? Gosto muito dele, já joguei várias vezes contra suas equipes. Adoro treinadores que assumem riscos, que sempre procuram ser proativos. Ele tem um estilo de jogo que me agrada muito: sim, não nego que teria gostado de ser treinado por ele".


  • O CHIEVO ANTES DE DUBAI

    Douglas Costa está jogando pelo Chievo Verona na Série D, enquanto aguarda sua transferência para o Al-Ittifaq, em Dubai: “Voltar para a Itália foi ótimo, independentemente da divisão. As pessoas aqui me tratam com carinho por causa dos anos que passei na Juve. Estou feliz por viver esse desafio com o Chievo; encontrei um nível altíssimo; somos, em todos os aspectos, profissionais, mesmo na Série D. Me sinto bem com os italianos. Agora penso apenas em me empenhar para ajudar o Chievo a subir para a Série C. Não podemos desistir, temos um grande clube nos apoiando e somos fortes, precisamos acreditar nisso, não nos falta nada”.


