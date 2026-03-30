Douglas Costa: "Lewandowski, recomendo a Juventus"

Douglas Costa aconselha Robert Lewandowski a ir para a Juventus.
O brasileiro nascido em 1990, companheiro de equipe por três temporadas no Bayern de Munique do atacante polonês, que é dois anos mais velho que ele e tem contrato com o Barcelona que vence em junho, declarou em entrevista ao Tuttosport: “Lewandowski marca gols de todas as maneiras. Na Juve ele seria muito útil, eu o aconselharia sem hesitar a vestir a camisa bianconera, é um jogador que marca em qualquer lugar e continuará marcando por muitos anos. Seria perfeito para os bianconeri, mas, de qualquer forma, eles já têm um grande jogador no ataque”.