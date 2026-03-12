Na janela de transferências de janeiro, o Inter atuou principalmente nas saídas, com as transferências de Asllani, Palacios e os irmãos Carboni (Franco e Valentin); nenhuma contratação para o time principal - a única entrada no meio da temporada foi a do croata Leon Jakirovic, que se juntou ao time sub-23 - Marotta e Ausilio, no entanto, fecharam uma contratação em perspectiva, garantindo o meio-campista francês Yanis Massolin, nascido em 2002, do Modena, que terminará a temporada na Série B e chegará a Milão no verão.
Donadoni sobre Massolin: “Não é preciso ser cientista para avaliar as qualidades”. Quanto pagou o Inter, função e características
O técnico do Spezia, Roberto Donadoni — próximo adversário do Modena na 30ª rodada do campeonato, partida marcada para sexta-feira, 13 de março, às 20h30 —, durante a coletiva de imprensa na véspera, também falou sobre as qualidades de Massolin: “Se o Inter pensou em contratá-lo,não é preciso ser um cientista para avaliar suas qualidades. Ele é um jogador que merece atenção especial, embora eu não faça parte dos treinadores que dizem aos seus jogadores para marcarem um adversário de perto, é essencial não deixá-lo girar quando está de costas para o gol”.
Para Yanis Massolin, o Inter fez um investimento de 3,5 milhões de euros, fechando uma operação definitiva com o jogador, que assinou um contrato de quatro anos e meio, com vencimento previsto para 30 de junho de 2030. Ele é um jogador versátil do meio-campo que começou como segundo atacante, mas recuando alguns metros encontrou sua posição ideal: meio-campista natural, quando necessário, ele também pode jogar em outras posições do setor, atuando como armador ou avançando para o meio-campo. Meio-campista fisicamente forte, bom nas cabeçadas graças aos seus 190 cm de altura e, por suas características e nacionalidade, tem sido frequentemente comparado a Adrien Rabiot. A chegada à Itália o ajudou a melhorar taticamente, mas também fisicamente. Massolin aumentou sua massa muscular, tornando-se mais estruturado e pronto para os confrontos.