Donadoni sobre Massolin: “Não é preciso ser cientista para avaliar as qualidades”. Quanto pagou o Inter, função e características

Para Yanis Massolin, o Inter fez um investimento de 3,5 milhões de euros, fechando uma operação definitiva com o jogador, que assinou um contrato de quatro anos e meio, com vencimento previsto para 30 de junho de 2030. Ele é um jogador versátil do meio-campo que começou como segundo atacante, mas recuando alguns metros encontrou sua posição ideal: meio-campista natural, quando necessário, ele também pode jogar em outras posições do setor, atuando como armador ou avançando para o meio-campo. Meio-campista fisicamente forte, bom nas cabeçadas graças aos seus 190 cm de altura e, por suas características e nacionalidade, tem sido frequentemente comparado a Adrien Rabiot. A chegada à Itália o ajudou a melhorar taticamente, mas também fisicamente. Massolin aumentou sua massa muscular, tornando-se mais estruturado e pronto para os confrontos.