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Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Do Brasil: Inter quer contratar Casemiro por zero

Inter de Milão
Mercado da bola
Casemiro
Campeonato Italiano

O brasileiro fica livre no final da temporada do Manchester United: Marotta percebe a oportunidade

O brasileiro Casemiro é um dos grandes nomes que, em junho, estarão livres para assinar como jogador sem contrato com outro time. O meio-campista brasileiro, ex-Real Madrid e atualmente no Manchester United, tem contrato que expira em junho. Segundo o Globo Esporte no Brasil, entre os muitos times que o acompanham estaria também o Inter: “Casemiro tem sido cortejado por times europeus de alto nível, como a Inter na Itália, mas também por clubes de campeonatos menos tradicionais, como os da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Ele e sua família estão avaliando os próximos passos, cientes de que este pode ser o último contrato importante de sua carreira”, traduz o FCInter1908.it.


Entre os grandes nomes do futebol mundial que ficarão livres de contrato após 30 de junho deste ano está também o brasileiro Casemiro, cujo contrato com o Manchester United está chegando ao fim. Nascido em 1992, com 34 anos completados nestes dias (23 de fevereiro), Casemiro teria falado recentemente sobre a Série A e o futebol italiano com Luka Modric, âncora do meio-campo do Milan e seu ex-companheiro de equipe no Real Madrid, onde, junto com Toni Kroos, os dois formaram um dos meio-campos mais fortes de todos os tempos em nível de clubes. Segundo informações vindas do Brasil, porém, seria o outro grande clube milanês, o Inter, o time mais interessado no jogador neste momento.



  • A PARÁBOLA

    Após a épica passagem pelo Real Madrid entre 2015 e 2022, com um total de 336 partidas, 31 gols, 3 campeonatos espanhóis e 5 Ligas dos Campeões, Casemiro viveu uma aventura turbulenta no Manchester United, com um balanço até agora de 152 partidas, 24 gols e duas copas nacionais (FA Cup e Copa da Liga). Após quatro temporadas e aos 34 anos, a passagem do jogador da seleção brasileira por Old Trafford parece ter chegado ao fim. Tanto o jogador quanto o Manchester United acreditam que chegou a hora de seguir novos caminhos.


    Depois de ter dominado o futebol espanhol, no auge de sua carreira, e de ter enfrentado dificuldades na Premier League na fase descendente de sua trajetória futebolística, aos 34 anos Casemiro poderia considerar três hipóteses para seu futuro: um retorno ao Brasil, talvez após uma Copa do Mundo conquistada com um de seus mentores no comando, Carlo Ancelotti, a mudança para um campeonato europeu menos exigente do que a Premier League do ponto de vista estritamente competitivo em termos de ritmo, ou a opção árabe, para encerrar a carreira apostando principalmente em um último contrato lucrativo.


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  • INTER E CONTRATAÇÃO

    Na Série A, não há dúvida de que um jogador com a experiência e as características de Casemiro seria útil para muitos clubes, entre os quais certamente se encontra o Inter, cujo presidente, Beppe Marotta, é mestre indiscutível nas contratações a título gratuito. E quanto ao salário? Aos 34 anos, vindo de um salário de 18 milhões líquidos por temporada no Manchester United, se Casemiro realmente quisesse experimentar a Série A, ele teria que se contentar, obviamente, com muito menos. Levando em conta a idade, a experiência e o valor do jogador, para quem quisesse contratá-lo, a opção poderia ser um contrato de dois anos de 5 a 6 milhões por temporada.




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