Do Brasil: Inter quer contratar Casemiro por zero

O brasileiro Casemiro é um dos grandes nomes que, em junho, estarão livres para assinar como jogador sem contrato com outro time. O meio-campista brasileiro, ex-Real Madrid e atualmente no Manchester United, tem contrato que expira em junho. Segundo o Globo Esporte no Brasil, entre os muitos times que o acompanham estaria também o Inter: “Casemiro tem sido cortejado por times europeus de alto nível, como a Inter na Itália, mas também por clubes de campeonatos menos tradicionais, como os da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Ele e sua família estão avaliando os próximos passos, cientes de que este pode ser o último contrato importante de sua carreira”, traduz o FCInter1908.it.





Entre os grandes nomes do futebol mundial que ficarão livres de contrato após 30 de junho deste ano está também o brasileiro Casemiro, cujo contrato com o Manchester United está chegando ao fim. Nascido em 1992, com 34 anos completados nestes dias (23 de fevereiro), Casemiro teria falado recentemente sobre a Série A e o futebol italiano com Luka Modric, âncora do meio-campo do Milan e seu ex-companheiro de equipe no Real Madrid, onde, junto com Toni Kroos, os dois formaram um dos meio-campos mais fortes de todos os tempos em nível de clubes. Segundo informações vindas do Brasil, porém, seria o outro grande clube milanês, o Inter, o time mais interessado no jogador neste momento.







