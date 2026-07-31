Diniz critica gramado da Neo Química Arena após empate: "O pior desde que a Arena foi construída"

O treinador afirmou que o campo está em condições piores do que em qualquer outro momento desde a inauguração do estádio e cobrou providências.

"É frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. Eu não sou especialista em campo, mas este é o pior gramado desde que a Arena foi construída e inaugurada. Se o campo fosse ficar desse forma, tinham que ter avisado. Tinham que avisar da areia, que estaria perigoso."

E completou: "Hoje teve cinco com joelho ralado. Pode prender e machucar. Diretoria está cobrando. Todo mundo vindo aqui. Campo não estava nem melhor do que quinta passada. Campo não está melhor. Pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para entregar o campo como o Corinthians sempre teve."