Fernando Diniz fez duras críticas ao estado do gramado da Neo Química Arena após o empate sem gols entre Corinthians e Athletico, nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Diniz critica gramado da Neo Química Arena após empate: "O pior desde que a Arena foi construída"
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Críticas ao gramado
O treinador afirmou que o campo está em condições piores do que em qualquer outro momento desde a inauguração do estádio e cobrou providências.
"É frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. Eu não sou especialista em campo, mas este é o pior gramado desde que a Arena foi construída e inaugurada. Se o campo fosse ficar desse forma, tinham que ter avisado. Tinham que avisar da areia, que estaria perigoso."
E completou: "Hoje teve cinco com joelho ralado. Pode prender e machucar. Diretoria está cobrando. Todo mundo vindo aqui. Campo não estava nem melhor do que quinta passada. Campo não está melhor. Pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para entregar o campo como o Corinthians sempre teve."
A situação do gramado
O clube promoveu a troca do gramado durante a pausa para a Copa do Mundo, mas a superfície ainda passa por um processo de recuperação, com trabalhos de descompactação do solo e retirada do excesso de areia. A expectativa era de que o campo apresentasse melhores condições para o confronto diante do Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas a recuperação ainda não foi concluída.
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Lesões do Corinthians
O Corinthians sofreu duas baixas durante. Ainda no primeiro tempo, Zakaria Labyad torceu o joelho esquerdo após prender o pé no gramado durante uma disputa de bola e precisou deixar o campo de maca. O meio-campista será submetido a exames para avaliar a gravidade da lesão.
Na etapa final, foi a vez de Yuri Alberto preocupar a comissão técnica. O atacante sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa direita ao tentar corrigir a passada em um lance no campo de defesa. Chorando, ele também deixou o gramado de maca e passará por exames para definir o diagnóstico e o tempo de recuperação.
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