O empate sem gols entre Corinthians e Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por duas baixas importantes para o time comandado por Fernando Diniz. O meio-campista Zakaria Labyad e o atacante Yuri Alberto deixaram o gramado lesionados e geraram preocupação para a sequência da equipe.
Corinthians perde Labyad e Yuri Alberto por lesão em empate sem gols com o Athletico-PR
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Labyad ainda no primeiro tempo
A primeira baixa aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo. Em uma disputa de bola no meio-campo, Labyad prendeu o pé no gramado ao girar o corpo e acabou torcendo o joelho esquerdo. O marroquino imediatamente sinalizou para o banco de reservas pedindo substituição.
O jogador recebeu atendimento médico ainda em campo e precisou deixar o gramado de maca, sem conseguir apoiar a perna. Diniz promoveu a entrada do atacante Kaio César no lugar do camisa 52.
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Yuri Alberto reclamou de "fisgada"
Já no segundo tempo, aos 32 minutos, foi a vez de Yuri Alberto preocupar a torcida corintiana. O centroavante disputava uma bola no campo de defesa quando perdeu o equilíbrio. Na tentativa de corrigir a passada para evitar a queda, colocou a mão na parte posterior da coxa direita e caiu no gramado.
Assim como Labyad, Yuri Alberto pediu atendimento imediatamente. O atacante deixou o campo de maca e chorando, demonstrando bastante frustração com a lesão.
Até o momento, o clube não divulgou a gravidade das lesões nem um prazo para retorno dos jogadores. Ambos deverão passar por exames para definir o diagnóstico e o tempo de recuperação.
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