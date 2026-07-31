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Corinthians v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Corinthians perde Labyad e Yuri Alberto por lesão em empate sem gols com o Athletico-PR

Corinthians
Corinthians x Athletico Paranaense
Athletico Paranaense
Brasileirão
Yuri Alberto
Z. Labyad

Meio-campista torceu o joelho esquerdo, enquanto o atacante sentiu a coxa direita; ambos deixaram o campo de maca no empate por 0 a 0 com o Athletico-PR

O empate sem gols entre Corinthians e Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por duas baixas importantes para o time comandado por Fernando Diniz. O meio-campista Zakaria Labyad e o atacante Yuri Alberto deixaram o gramado lesionados e geraram preocupação para a sequência da equipe.

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    Labyad ainda no primeiro tempo

    A primeira baixa aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo. Em uma disputa de bola no meio-campo, Labyad prendeu o pé no gramado ao girar o corpo e acabou torcendo o joelho esquerdo. O marroquino imediatamente sinalizou para o banco de reservas pedindo substituição.

    O jogador recebeu atendimento médico ainda em campo e precisou deixar o gramado de maca, sem conseguir apoiar a perna. Diniz promoveu a entrada do atacante Kaio César no lugar do camisa 52.

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    Yuri Alberto reclamou de "fisgada"

    Já no segundo tempo, aos 32 minutos, foi a vez de Yuri Alberto preocupar a torcida corintiana. O centroavante disputava uma bola no campo de defesa quando perdeu o equilíbrio. Na tentativa de corrigir a passada para evitar a queda, colocou a mão na parte posterior da coxa direita e caiu no gramado.

    Assim como Labyad, Yuri Alberto pediu atendimento imediatamente. O atacante deixou o campo de maca e chorando, demonstrando bastante frustração com a lesão.

    Até o momento, o clube não divulgou a gravidade das lesões nem um prazo para retorno dos jogadores. Ambos deverão passar por exames para definir o diagnóstico e o tempo de recuperação.

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