Corinthians perde Labyad e Yuri Alberto por lesão em empate sem gols com o Athletico-PR

Já no segundo tempo, aos 32 minutos, foi a vez de Yuri Alberto preocupar a torcida corintiana. O centroavante disputava uma bola no campo de defesa quando perdeu o equilíbrio. Na tentativa de corrigir a passada para evitar a queda, colocou a mão na parte posterior da coxa direita e caiu no gramado.

Assim como Labyad, Yuri Alberto pediu atendimento imediatamente. O atacante deixou o campo de maca e chorando, demonstrando bastante frustração com a lesão.

Até o momento, o clube não divulgou a gravidade das lesões nem um prazo para retorno dos jogadores. Ambos deverão passar por exames para definir o diagnóstico e o tempo de recuperação.