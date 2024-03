O defensor apontado por Vinicius Junior como o melhor que já enfrentou

Craque do Real Madrid deu destaque a rival lesionado após duelo entre Brasil e Inglaterra

Brasil e Inglaterra se enfrentaram pelo primeiro desafio de cada seleção nesta Data Fifa de março, no Estádio de Wembley, em Londres, com a estreia do comandante Dorival Júnior sendo coroada com uma vitória por 1 a 0 na terra da rainha.

Entre os brasileiros, destaques para o marcador do único gol da partida, Endrick, além de Lucas Paquetá, Vinicius Junior e companhia. Os ingleses também contavam com grandes nomes em campo, como Jude Bellingham, Phil Foden e o capitão do time Kyle Walker. O último deles teve a infelicidade de sair lesionado logo aos 20 minutos de jogo, período que, mesmo curto, protagonizou mais um duelo com o camisa 7 do Brasil e do Real Madrid.

Após o jogo, Vini Jr lamentou a ausência do inglês ao longo da partida e ainda deu grande destaque ao futebol de Walker, que deve ficar de fora dos gramados ainda por tempo indeterminado. Abaixo, a GOAL pontua as declarações dos craques e os desafios de cada um daqui em diante…

Mais artigos abaixo