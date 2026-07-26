Deco cumpre a missão: 5 contratações resolvem o enigma do Barcelona

O Barcelona conseguiu resolver vários pontos de interrogação relacionados com o trio que defenderá a baliza da equipa catalã na próxima temporada.

Se o verão do ano passado assistiu a um investimento estratégico num guarda-redes que representa o presente e o futuro, como Joan García, a direção desportiva do Barça concentra-se, durante o atual mercado de transferências, em resolver a situação de excesso de jogadores que se perfilava na posição de guarda-redes, após o regresso de vários jogadores emprestados a outros clubes.

O jornal "Sport" referiu, num relatório, que o diretor desportivo Deco chega ao final do presente mês tendo concluído grande parte do trabalho para pôr fim a essa situação de excesso.