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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Deco cumpre a missão: 5 contratações resolvem o enigma do Barcelona

Especiais e Opinião
La Liga
Barcelona
Espanha

O Barcelona conseguiu resolver vários pontos de interrogação relacionados com o trio que defenderá a baliza da equipa catalã na próxima temporada.

Se o verão do ano passado assistiu a um investimento estratégico num guarda-redes que representa o presente e o futuro, como Joan García, a direção desportiva do Barça concentra-se, durante o atual mercado de transferências, em resolver a situação de excesso de jogadores que se perfilava na posição de guarda-redes, após o regresso de vários jogadores emprestados a outros clubes. 

O jornal "Sport" referiu, num relatório, que o diretor desportivo Deco chega ao final do presente mês tendo concluído grande parte do trabalho para pôr fim a essa situação de excesso.

  • Ter StegenGetty Images

    A saída de Ter Stegen aproxima-se

    O processo de Marc-André ter Stegen era o mais complexo tanto do ponto de vista económico como de saúde e, se não surgirem surpresas, será o próximo negócio a ser concluído e anunciado oficialmente.

    O contrato do guarda-redes alemão estende-se até ao verão de 2028, mas não fazia parte dos planos do treinador Hansi Flick, pelo que aceitou a transferência para o Ajax de Amesterdão por empréstimo, sob o comando de Míchel, que já tinha trabalhado com ele na última temporada no Girona.

    Nas últimas horas, foram resolvidas as questões fiscais que estavam a travar o negócio, e espera-se que a sua chegada a Amesterdão se torne realidade no início da próxima semana. 

    O guarda-redes alemão jogou durante 45 minutos frente ao Europa, mas é provável que não viaje com a delegação do Barcelona para o estágio em Inglaterra.

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  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Iñaki Peña: o fim de 14 anos no Barcelona

    Esta foi uma das primeiras operações do Barcelona neste verão. Depois de apresentar um bom nível com a camisola do Elche durante a primeira metade da época passada (antes de perder o seu lugar para Matías Dituro), o Panathinaikos manifestou interesse nos seus serviços e contratou-o por cerca de 3 milhões de euros.

    Desta forma, o guarda-redes natural de Alicante pôs fim a mais de uma década de ligação ao clube catalão.

    Na verdade, Iñaki Peña já disputou o seu primeiro jogo oficial com a nova equipa, tendo jogado os 90 minutos completos na primeira mão da ronda preliminar da Liga Conferência Europa, contribuindo para a vitória fora de casa do clube grego sobre o Paksi húngaro por 2-1.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Astralaga para a equipa B do Atlético de Madrid

    O Barcelona não renovou o contrato de Ander Astralaga após o fim do seu empréstimo ao Granada, pondo fim à passagem do guarda-redes, que durou 8 anos, pelo clube.

    Astralaga juntou-se ao Barcelona no verão de 2018 nas categorias de formação, mas não conseguiu disputar qualquer jogo oficial pela equipa principal, embora tenha participado num encontro amigável frente ao Manchester City.

    A equipa B do Atlético de Madrid anunciou a sua contratação através de um contrato válido até 2028.

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  • Yacko é alvo na LaLiga

    O jovem guarda-redes húngaro iniciou a pré-temporada com a equipa principal após o seu regresso do empréstimo ao Andorra, mas o jogador e o clube acreditam que a melhor opção é uma nova saída por empréstimo para obter minutos de jogo regulares.

    Yáko tem 20 anos e precisa de jogar com continuidade, além de gozar de boa reputação no futebol espanhol. 

    De acordo com o jornalista Matteo Moretto, o guarda-redes está na lista de interesses do Racing Santander, do Levante e do Real Maiorca.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Diego Cochín: um empréstimo com aroma de despedida

    Apesar de o guarda-redes norte-americano, de 20 anos, ser considerado uma das apostas de futuro do Barcelona, o seu empréstimo ao Lyngby Boldklub até ao verão de 2027 inclui uma opção de compra no valor de cerca de 1,5 milhões de euros a favor do clube dinamarquês.

    E apesar de nenhuma das partes o ter revelado nos seus comunicados oficiais, o Barcelona ficará com 40% do valor de qualquer venda futura caso abdique da propriedade do jogador, o que lhe permite beneficiar economicamente se o guarda-redes brilhar ou até facilitar a negociação do seu regresso no futuro.

    Cushing precisa de jogar para provar que as grandes expectativas que o rodearam durante o seu período de formação podem concretizar-se no futebol profissional, mesmo que seja através de um destino considerado «excecional» em comparação com o habitual.

  • Deco Hansi FlickGetty

    A decisão aguardada: juventude ou experiência?

    Com Joan García como guarda-redes titular indiscutível e com Szczesny como segundo guardião a cumprir o último ano de contrato, a direção desportiva do Barça vê-se obrigada a escolher entre dois cenários para completar o dossiê da baliza.

    O primeiro cenário, e o mais provável de acontecer, passa por Iker Rodríguez (nascido em 2008), visto como o mais destacado guarda-redes de "La Masia", e Eder Aller partilharem o papel de terceiro guardião da equipa.

    A outra possibilidade é Deco avançar para o mercado de transferências, contratando um guarda-redes com experiência e a baixo custo, com o objetivo de competir com Szczesny, sendo Álex Remiro o nome mais falado neste contexto.

    Seja como for, o cenário da baliza do Barcelona torna-se mais claro a cada dia, já que grande parte das interrogações foi resolvida, não se prevendo que a solução das restantes demore muito tempo.

    Ainda assim, o mercado de transferências continua longo, uma vez que falta mais de um mês para o seu fecho, o que significa que muita coisa pode acontecer antes de cair o pano sobre ele.

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