O Barcelona conseguiu resolver vários pontos de interrogação relacionados com o trio que defenderá a baliza da equipa catalã na próxima temporada.

E se o verão do ano passado testemunhou um investimento estratégico num guarda-redes com presente e futuro como Joan García, a direção desportiva do Barça concentra-se, durante o presente mercado de transferências, em resolver a situação de excesso que se perfilava na posição de guarda-redes, após o regresso de vários jogadores emprestados a outros clubes.

O jornal "Sport" referiu, num relatório, que o diretor desportivo Deco chega ao final do presente mês tendo já concluído grande parte da resolução da situação de excesso.