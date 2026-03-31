De Zerbi deve aceitar a proposta do Tottenham: rumores não confirmados sobre Nesta como seu assistente

Roberto De Zerbi chama, Alessandro Nesta atende?
O Tuttosport escreve que De Zerbi está tentando convencer Nesta a segui-lo até Londres como seu assistente na comissão técnica do Tottenham: trata-se de um boato que, pelo menos por enquanto, não encontrou confirmação.
O ex-zagueiro do Milan e da Lazio está sem cargo desde a última temporada, encerrada com o rebaixamento do Monza para a Série B: uma divisão onde, no passado, ele treinou Reggiana, Frosinone e Perugia, após ter iniciado a carreira de técnico no Miami FC, nos Estados Unidos, depois de pendurar as chuteiras.