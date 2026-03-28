Da Espanha - Inter: Bastoni se mostra aberto a uma transferência para o Barcelona

O Barcelona quer Alessandro Bastoni. Já não é segredo que as atenções dos blaugrana se voltaram para o zagueiro central da Inter. Os catalães, conforme relata o Marca, consideram prioritária a contratação de um zagueiro nos planos para a próxima temporada, e o jogador da Inter, nascido em 1999, é o principal candidato.

Pelo seu estilo de jogo, mas também pela experiência e pelo que demonstrou na Inter, Bastoni representa o alvo número um do Barcelona. E, enquanto se aguarda o início das negociações propriamente ditas, haveria novidades relacionadas justamente à vontade do zagueiro italiano, que está empenhado nas eliminatórias para a Copa do Mundo.