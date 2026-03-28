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Da Espanha - Inter: Bastoni se mostra aberto a uma transferência para o Barcelona

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A. Bastoni

O clube blaugrana prepara uma investida pelo zagueiro da Inter.

O Barcelona quer Alessandro Bastoni. Já não é segredo que as atenções dos blaugrana se voltaram para o zagueiro central da Inter. Os catalães, conforme relata o Marca, consideram prioritária a contratação de um zagueiro nos planos para a próxima temporada, e o jogador da Inter, nascido em 1999, é o principal candidato.

Pelo seu estilo de jogo, mas também pela experiência e pelo que demonstrou na Inter, Bastoni representa o alvo número um do Barcelona. E, enquanto se aguarda o início das negociações propriamente ditas, haveria novidades relacionadas justamente à vontade do zagueiro italiano, que está empenhado nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

  • A ABERTURA DE PAUS

    O Barcelona, conforme reiterou o jornal espanhol, já sondou o terreno com Bastoni. E teria até obtido a resposta positiva do jogador nascido em 1999, que teria manifestado o desejo de se juntar ao clube catalão e jogar no Camp Nou na próxima temporada. Trata-se de uma notícia importante vinda da Espanha, com a Inter supostamente disposta a negociar a transferência do número 95.

    Os contatos entre os dois clubes, no entanto, ainda não começaram.

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  • QUANTO CUSTAM OS BASTÕES

    As negociações entre a Inter e o Barcelona ainda não começaram, e um problema para os blaugranas será o preço. O valor de mercado é de cerca de 70 milhões, e é improvável que os nerazzurri queiram baixar abaixo desse valor. O diálogo ainda está por se construir, mas a Inter não quer ser pega de surpresa e, acima de tudo, não tem intenção de vender a preço de banana um dos líderes do vestiário, além de ser um torcedor da Inter e um dos intocáveis. Em Milão, por enquanto, estão freando o negócio, mas será fundamental entender a posição do próprio Bastoni.


  • JOGO LIMPO FINANCEIRO

    Além disso, o Barcelona ainda enfrenta problemas com o Fair Play Financeiro e, por esse motivo, por enquanto está se limitando a sondagens exploratórias. No entanto, o clube já teria obtido a autorização de Bastoni para iniciar e concluir as negociações com a Inter de vista do próximo verão.

  • AS ALTERNATIVAS

    O Barcelona não está de olho apenas em Bastoni. Deco, diretor esportivo do clube blaugrana, está de olho em Van de Ven, zagueiro central do Tottenham nascido em 2001, que, especialmente em caso de um eventual rebaixamento, poderia ser contratado por um preço bem baixo. Também estão de olho em Schlotterbeck, do Borussia Dortmund.

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