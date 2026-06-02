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Artur JorgeGetty/GOAL
Gabriel Marin

Cruzeiro mira "pacotão" de reforços para reforçar a equipe após a Copa do Mundo

Cruzeiro

Raposa planeja investir pesado na próxima janela de transferências e busca nomes experientes para sustentar sonho do tricampeonato da Libertadores

Depois de um início de temporada marcado por instabilidade, o Cruzeiro vive um momento completamente diferente sob o comando de Artur Jorge. A equipe mineira não apenas deixou para trás a luta contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, como também se aproximou das primeiras posições da tabela e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Agora, a Raposa terá pela frente o desafio de enfrentar o Flamengo, atual campeão continental, em um confronto que será decidido fora de casa. Ciente da dificuldade do duelo, mas confiante no potencial da equipe, a diretoria celeste prepara uma forte investida no mercado durante a janela de transferências que será aberta na pausa para a Copa do Mundo.

A ideia é clara: trazer jogadores consolidados e com capacidade de elevar imediatamente o nível do elenco.

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  • Artur JorgeGetty/GOAL

    Artur Jorge pede experiência e reforços pontuais

    Internamente, o entendimento é de que o momento exige contratações certeiras. A diretoria trabalha em conjunto com Artur Jorge para identificar peças que possam chegar prontas para assumir protagonismo.

    Entre as prioridades estão a contratação de um lateral-esquerdo experiente, um zagueiro e, se possível, mais um volante para ampliar as opções do treinador ao longo da sequência da temporada.

    A estratégia é evitar apostas e direcionar os investimentos para atletas que já tenham rodagem e histórico de desempenho em alto nível.

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  • Igor JulioGetty/GOAL

    Igor Júlio surge como favorito para reforçar a defesa

    Uma das posições consideradas mais carentes é a zaga. O principal alvo do Cruzeiro para o setor é Igor Júlio, atualmente vinculado ao Brighton, da Inglaterra.

    As conversas ainda estão em andamento e não há acordo fechado, mas o defensor aparece como o nome preferido da comissão técnica e da diretoria para fortalecer o sistema defensivo.

    Caso a negociação avance, o jogador chegaria para aumentar a experiência do setor em um momento decisivo da temporada, especialmente pensando nos compromissos da Libertadores.

  • Goleiros CruzeiroGetty/GOAL

    Goleiro segue sendo pauta no mercado celeste

    Outra preocupação da diretoria envolve a posição de goleiro. Com a lesão de Cássio, o jovem Otávio assumiu a titularidade e vem apresentando boas atuações.

    Apesar do desempenho positivo, a pouca experiência do arqueiro faz com que o Cruzeiro continue monitorando alternativas no mercado.

    Um dos nomes observados é John, atualmente no Nottingham Forest e que trabalhou com Artur Jorge durante a passagem do treinador pelo Botafogo, em 2024. A identificação entre os dois é vista como um fator positivo em uma eventual negociação.

    Já Rafael, do São Paulo, também esteve entre os alvos do clube mineiro. No entanto, o goleiro recusou qualquer possibilidade de transferência e reforçou o desejo de encerrar a carreira no Tricolor paulista.

  • Gabriel RojasGetty/GOAL

    Gabriel Rojas é prioridade para a lateral esquerda

    A busca por um lateral-esquerdo ganhou força nos últimos dias. O Cruzeiro formalizou sua primeira proposta oficial para contratar Gabriel Rojas, destaque do Racing.

    A oferta apresentada gira em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 20,2 milhões), mas a equipe argentina pede aproximadamente US$ 7 milhões (R$ 35,4 milhões) para liberar o atleta.

    Nos bastidores, a avaliação é de que o clube mineiro precisará aumentar os valores para avançar nas tratativas e tentar concluir a contratação.

    Aos 28 anos, Rojas é considerado um nome ideal para o perfil buscado por Artur Jorge. O lateral acumula passagens por San Lorenzo, Querétaro, do México, e Peñarol, do Uruguai, além do atual destaque no Racing.

    Outro nome que surge como opção, é o colombiano Johan Mojica, lateral de 33 anos que atua no Mallorca, da Espanha. O jogador foi oferecido ao Cruzeiro, mas no momento não existe nenhuma negociação.

  • Artur JorgeGetty/GOAL

    Cruzeiro aposta em investimento para sonhar alto na Libertadores

    Com o confronto diante do Flamengo no horizonte e a perspectiva de disputar títulos na segunda metade da temporada, o Cruzeiro entende que reforçar o elenco será fundamental para manter o crescimento demonstrado desde a chegada de Artur Jorge.

    A expectativa é que a janela de transferências seja movimentada na Toca da Raposa, com a chegada de jogadores experientes e capazes de elevar o patamar competitivo da equipe.

    Mais do que reforçar o grupo, a diretoria quer demonstrar que acredita no projeto atual e que está disposta a investir para transformar o bom momento em uma campanha histórica, tanto no Brasileirão quanto na busca pelo sonhado tricampeonato da Libertadores.