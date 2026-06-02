Cruzeiro mira "pacotão" de reforços para reforçar a equipe após a Copa do Mundo

Depois de um início de temporada marcado por instabilidade, o Cruzeiro vive um momento completamente diferente sob o comando de Artur Jorge. A equipe mineira não apenas deixou para trás a luta contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, como também se aproximou das primeiras posições da tabela e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Agora, a Raposa terá pela frente o desafio de enfrentar o Flamengo, atual campeão continental, em um confronto que será decidido fora de casa. Ciente da dificuldade do duelo, mas confiante no potencial da equipe, a diretoria celeste prepara uma forte investida no mercado durante a janela de transferências que será aberta na pausa para a Copa do Mundo.

A ideia é clara: trazer jogadores consolidados e com capacidade de elevar imediatamente o nível do elenco.