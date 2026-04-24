Corinthians define perfil de reforços e mira salto de nível na próxima janela

O Corinthians já estabeleceu o rumo para a próxima janela de transferências: só irá ao mercado se for para elevar o nível do elenco. A política foi reforçada pelo executivo de futebol Marcelo Paz, em entrevista concedida no CT Joaquim Grava, e reflete uma mudança de postura do clube, que busca equilíbrio entre reforços pontuais e valorização dos jogadores já disponíveis.

A tendência, ao menos neste momento, é de cautela. Internamente, a comissão técnica liderada por Fernando Diniz ainda está em fase de avaliação do grupo, priorizando o desenvolvimento individual e coletivo antes de indicar contratações.