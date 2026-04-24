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Gabriel Marin

Corinthians define perfil de reforços e mira salto de nível na próxima janela

Corinthians

Diretoria adota cautela no mercado, prioriza qualidade e aposta no desenvolvimento do elenco atual sob comando de Fernando Diniz

O Corinthians já estabeleceu o rumo para a próxima janela de transferências: só irá ao mercado se for para elevar o nível do elenco. A política foi reforçada pelo executivo de futebol Marcelo Paz, em entrevista concedida no CT Joaquim Grava, e reflete uma mudança de postura do clube, que busca equilíbrio entre reforços pontuais e valorização dos jogadores já disponíveis.

A tendência, ao menos neste momento, é de cautela. Internamente, a comissão técnica liderada por Fernando Diniz ainda está em fase de avaliação do grupo, priorizando o desenvolvimento individual e coletivo antes de indicar contratações.

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    Diniz prioriza base e desenvolvimento

    Segundo Marcelo Paz, o treinador tem perfil claro e já deixou evidente que não pretende inflar o elenco com contratações em massa.

    "O Diniz gosta de desenvolver. Não é treinador que vai querer encher de jogadores aqui. Ele já passou esse recado, de que acha que tem um bom elenco. Tem jogadores que podem ser desenvolvidos e quer olhar um pouco mais os jogadores da base".

    A abordagem reforça a intenção de dar mais espaço a jovens talentos e extrair o máximo potencial dos atletas já presentes no clube, ao menos neste primeiro momento de trabalho.

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  • Fernando Diniz CorinthiansRodrigo Coca/Agência Corinthians

    "Contratar só para subir o nível"

    Apesar da cautela, o Corinthians não descarta movimentações na janela do meio do ano, que ocorre entre 20 de julho e 11 de setembro. No entanto, o critério será rigoroso.

    "Naturalmente na janela vai ter algum movimento, de entrada e saída, mas no momento não tem nenhum nome cravado ou avançado e nenhuma posição que o Diniz quer. Ele está nesse olhar ainda de conhecer mais o elenco", explicou Paz.

    O executivo reforçou o principal filtro adotado pelo clube: "O que ele coloca para mim é: contratação, só se for para jogar para subir nível. Chegar aqui e subir o nível".

  • Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    Cebolinha agrada, mas sem negociação

    Entre os nomes ventilados recentemente, Everton Cebolinha surgiu como possível alvo. Marcelo Paz admitiu admiração pelo atacante, mas tratou de afastar qualquer negociação em andamento.

    "Eu também gosto muito do Cebolinha, eu o conheço há muito tempo. É cearense, convivemos bastante juntos. Não vou dizer que é um nome que está na primeira linha da lista. É um nome interessante que o mercado todo gosta".

    "Todo mundo sabe que ele tem uma possibilidade de pré-contrato e tem mais interesse em mercado internacional, até onde eu sei. Mas é um jogador que, se viesse para cá, seria bem-vindo".

  • Flamengo v Corinthians - Supercopa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Mercado internacional como prioridade estratégica

    Além da busca por reforços, o Corinthians também se movimenta para ampliar sua presença global. A contratação de Gabriel Correa como analista de mercado internacional faz parte desse plano.

    Com passagens por clubes como Chelsea, Manchester United e Nottingham Forest, o profissional terá a missão de abrir portas para o clube no exterior, seja para negociações, parcerias ou valorização de ativos.

    "Clubes ao redor do mundo trabalham com todas as linhas de jogadores, e essa a gente também quer trabalhar mercados diferentes. É muito fácil falar de Premier League, mas a gente tem que trabalhar mercado da Turquia, do México, da MLS, Árabia, Coreia, Japão. Tudo isso pode ter negócio", detalhou Marcelo Paz.

  • Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Pressão por vendas e possível assédio europeu

    O planejamento financeiro também influencia diretamente a estratégia no mercado. A diretoria prevê arrecadar R$ 151 milhões com vendas de atletas em 2026, o que aumenta a possibilidade de saídas importantes.

    Jogadores como Hugo Souza, Yuri Alberto, Breno Bidon e André estão no radar do mercado internacional e podem receber propostas, especialmente durante a janela europeia, tradicionalmente mais aquecida neste período.

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