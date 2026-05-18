Gaizka Mendieta recomenda a Robert Lewandowski que troque o FC Barcelona pelo ambicioso Wrexham, da Championship. O atacante polonês anunciou recentemente sua saída do campeão espanhol.
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Conselho para Lewandowski: troque o FC Barcelona por este clube
Agora que Lewandowski se prepara para encerrar sua trajetória repleta de conquistas na Espanha, as especulações sobre seu próximo destino atingiram o auge. O atacante de 37 anos deu a entender recentemente que seus dias no mais alto nível talvez estejam contados. Ele admitiu que uma mudança de ambiente para uma competição menos exigente fisicamente é uma possibilidade real. “Um nível mais baixo é uma opção. Estou com quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja hora de jogar em um nível mais baixo e aproveitar a vida. Talvez essa opção apareça, e não a descarto.”
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Em entrevista ao PlayUK, Mendieta sugere que o experiente atacante deveria buscar sua próxima aventura no norte do País de Gales. “Robert Lewandowski disse que está aberto a dar um passo atrás, e se ele quiser ser ator depois da carreira, Wrexham é o lugar certo para ele!”, afirmou o ex-jogador do Barcelona e do Valencia com um tom de brincadeira. “Ele está em busca do próximo passo. Se Robert quiser continuar jogando futebol, é claro que tem opções. Embora eu não tenha certeza de qual é o nível da competição.”
Mendieta adverte, no entanto, que uma transferência para as divisões inferiores da Inglaterra não é tarefa fácil: “Não acho que esse tipo de jogador sempre se saia bem, especialmente na Championship ou na segunda divisão espanhola. São competições muito difíceis para jogadores como ele. Acho que Robert, com sua qualidade e habilidades, ainda tem algo a oferecer. Não acho que ele vá ficar sem opções, então vamos esperar para ver o que acontece. Mas seria interessante.”
Agora que a saída de Barcelona é um fato, a questão de quem sucederá o polonês continua sendo o principal assunto de conversa na Espanha. Mendieta acredita que o clube não precisa procurar além do ícone do Bayern de Munique, Harry Kane, que foi contratado em 2023 para substituir Lewandowski na Allianz Arena. “Gostaria muito de ver Harry Kane no Barcelona, na LaLiga. Ele é um jogador fantástico que, mais uma vez, teve muito azar na hora de conquistar títulos. Por que não? Vimos Robert Lewandowski chegar; ninguém achava que ele viria para o Barça, mas ele veio.”
O ex-jogador da seleção espanhola acrescenta: “Acho que o Barça está, neste momento, em uma situação financeira muito melhor do que há dois ou três anos. Olhando para a capacidade da equipe de se recuperar, ser competitiva e vencer. Bem, eles já ganharam a LaLiga duas vezes. Acho que isso vai atrair muitos grandes jogadores que decidirão aceitar menos dinheiro do que normalmente receberiam em outro clube, simplesmente porque se trata do Barcelona.”
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A despedida de Lewandowski foi um momento emocionante, depois que ele se despediu dos torcedores após seu último jogo em casa contra o Real Betis. O atacante não conseguiu conter as lágrimas quando a torcida gritava seu nome. Foi um final digno para uma passagem de quatro anos que rendeu 119 gols e um lugar garantido na história do clube.
Ao se dirigir aos torcedores pela última vez, o lendário camisa 9 deixou claro o quanto o clube significava para ele. “Este é um dia muito emocionante e difícil. Quando cheguei a Barcelona, sabia que este clube era grande, mas o apoio de vocês foi incrível e me senti em casa aqui desde o início. Nunca esquecerei como vocês gritavam meu nome. Agradeço aos meus companheiros, aos treinadores e a todos que trabalham no clube. Foi uma honra jogar pelo Barça. Compartilhamos momentos incríveis nestes quatro anos. Tenho muito orgulho de tudo o que conquistamos. Hoje me despeço deste estádio, mas o Barça sempre permanecerá no meu coração. Visca el Barça e Visca Catalunya!”