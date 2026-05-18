Conselho para Lewandowski: troque o FC Barcelona por este clube

Em entrevista ao PlayUK, Mendieta sugere que o experiente atacante deveria buscar sua próxima aventura no norte do País de Gales. “Robert Lewandowski disse que está aberto a dar um passo atrás, e se ele quiser ser ator depois da carreira, Wrexham é o lugar certo para ele!”, afirmou o ex-jogador do Barcelona e do Valencia com um tom de brincadeira. “Ele está em busca do próximo passo. Se Robert quiser continuar jogando futebol, é claro que tem opções. Embora eu não tenha certeza de qual é o nível da competição.”

Mendieta adverte, no entanto, que uma transferência para as divisões inferiores da Inglaterra não é tarefa fácil: “Não acho que esse tipo de jogador sempre se saia bem, especialmente na Championship ou na segunda divisão espanhola. São competições muito difíceis para jogadores como ele. Acho que Robert, com sua qualidade e habilidades, ainda tem algo a oferecer. Não acho que ele vá ficar sem opções, então vamos esperar para ver o que acontece. Mas seria interessante.”