Conheça Erick Belé, a nova joia do Palmeiras que já desperta interesse de Liverpool e Paris Saint-Germain

O nome de Erick Belé começa a ganhar força não apenas no Brasil, mas também no mercado internacional. Revelado pelo Palmeiras, o meia-atacante nascido em 2007 é visto como uma das principais promessas recentes do clube e já desperta interesse de equipes europeias, como Liverpool, Paris Saint-Germain e Parma.

O assédio não é por acaso. Com atuações consistentes nas categorias de base, números expressivos e convocações frequentes para a seleção brasileira sub-20, Belé reúne características cada vez mais valorizadas no futebol moderno: versatilidade, capacidade de finalização e inteligência tática. Internamente, o Palmeiras já trata o jogador como uma joia e trabalha para valorizá-lo antes de qualquer negociação.