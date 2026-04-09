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Erick BeléCesar Greco / Palmeiras
Gabriel Marin

Conheça Erick Belé, a nova joia do Palmeiras que já desperta interesse de Liverpool e Paris Saint-Germain

Especiais e Opinião
NXGN
E. Bele
Palmeiras

Meia-atacante de 19 anos, destaque da base alviverde e presença constante nas seleções de base, Erick Belé começa a entrar no radar de gigantes da Europa e pode ser o próximo grande nome revelado pelo Palmeiras

O nome de Erick Belé começa a ganhar força não apenas no Brasil, mas também no mercado internacional. Revelado pelo Palmeiras, o meia-atacante nascido em 2007 é visto como uma das principais promessas recentes do clube e já desperta interesse de equipes europeias, como Liverpool, Paris Saint-Germain e Parma.

O assédio não é por acaso. Com atuações consistentes nas categorias de base, números expressivos e convocações frequentes para a seleção brasileira sub-20, Belé reúne características cada vez mais valorizadas no futebol moderno: versatilidade, capacidade de finalização e inteligência tática. Internamente, o Palmeiras já trata o jogador como uma joia e trabalha para valorizá-lo antes de qualquer negociação.

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  • Erick BeléCesar Greco / Palmeiras

    Onde tudo começou

    Natural de Flores da Cunha (RS), Erick Belé iniciou sua trajetória no Juventude, onde deu seus primeiros passos no futebol. Ainda jovem, chamou atenção de olheiros e acabou se transferindo para o Palmeiras em 2018, passando a integrar a base alviverde.

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    Na Academia de Futebol, rapidamente se destacou. Em 2022, foi artilheiro do Campeonato Paulista sub-15, com impressionantes 19 gols, além de acumular assistências e atuações dominantes. Sua evolução seguiu em ritmo acelerado: no sub-17, manteve números consistentes, e no sub-20 tornou-se protagonista, vestindo a camisa 10 e sendo decisivo em competições nacionais.

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  • Erick BeléCesar Greco / Palmeiras

    A grande chance

    A transição para o profissional começou a se concretizar em 2025, quando Belé passou a treinar com o elenco principal comandado por Abel Ferreira. Sua estreia oficial aconteceu no Campeonato Brasileiro daquele ano, entrando no segundo tempo da partida contra o Juventude, no Allianz Parque.

    Já em 2026, o jovem fez parte do elenco campeão do Campeonato Paulista, dando seus primeiros passos em um ambiente de alta exigência e convivendo com jogadores experientes, um processo considerado fundamental para sua maturação.

    No estadual, o meia atuou em três partidas, sendo duas vindo do banco e uma como titular.

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    Como está indo

    Atualmente, Erick Belé vive um momento de afirmação. Ele é um dos principais nomes do sub-20 do Palmeiras, onde já foi artilheiro e peça-chave em conquistas recentes, como o Campeonato Brasileiro da categoria.

    Além disso, o meia-atacante passou a frequentar a seleção brasileira sub-20, sendo convocado para amistosos e competições importantes, incluindo o mundial da categoria.

    No profissional, ainda recebe minutos de forma gradual, mas já integra o grupo de apoio e vem sendo observado de perto pela comissão técnica. A tendência é que ganhe mais espaço ao longo da temporada.

    Neste ano, apenas nas categorias de base, contando Brasileirão sub-20 e Libertadores sub-20, Belé possui sete jogos, quatro gols e duas assistências.

  • Erick BeléCesar Greco / Palmeiras

    Pontos fortes

    Entre as principais qualidades de Erick Belé, destacam-se:

    - Versatilidade ofensiva: pode atuar como meia armador, ponta ou até mais avançado;

    - Finalização eficiente: histórico de artilharia nas categorias de base;

    - Inteligência de jogo: boa leitura de espaços e movimentação;

    - Canhoto técnico: facilidade para criar e concluir jogadas com qualidade.

    Outro diferencial é seu poder de decisão, característica que o fez acumular gols e assistências desde as categorias inferiores.

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    Espaço para melhorias

    Apesar do grande potencial, ainda há pontos a serem lapidados:

    - Físico e intensidade: adaptação ao ritmo do futebol profissional;

    - Regularidade: manter alto nível em sequência de jogos;

    - Tomada de decisão sob pressão: evoluir em partidas mais competitivas.

    Esse processo é natural para jogadores em início de carreira, especialmente na transição da base para o profissional.

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    O próximo... Matheus Cunha?

    Pelas características, Erick Belé é frequentemente comparado a meias-atacantes modernos, com capacidade de infiltração e chegada na área. Um nome que surge como referência de estilo é Matheus Fernandes, principalmente pela combinação de visão de jogo, finalização e presença ofensiva.

    Guardadas as proporções, Belé apresenta traços semelhantes: um jogador que participa da construção, pode atuar pelos lados, mas também decide próximo ao gol.

  • Erick BeléCesar Greco / Palmeiras

    O que vem a seguir?

    O planejamento do Palmeiras para Erick Belé é desenvolver o atleta gradualmente no elenco principal, aumentar sua minutagem e consolidá-lo como uma opção no time profissional.

    Ao mesmo tempo, o interesse europeu deve crescer. Com contrato longo e multa elevada, o clube paulista pretende controlar o processo e negociar apenas em condições ideais.

    Se mantiver a evolução, Belé pode seguir o caminho recente de outras "Crias da Academia": se firmar no profissional, ganhar protagonismo e, eventualmente, dar o salto para o futebol europeu como mais uma grande revelação do Palmeiras.

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