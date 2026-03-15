O FC Bayern de Munique apresentou recurso contra a suspensão de Luis Díaz. O clube confirmou a informação à Sky. O colombiano recebeu um cartão amarelo do árbitro Christian Dingert no sábado, durante o empate em 1 a 1 contra o Bayer de Leverkusen, quando este puniu uma suposta simulação do craque do Bayern.
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"Confrontado com decisões questionáveis": FC Bayern recorre da suspensão de Luis Diaz
O Bayern recorreu agora ao Tribunal Desportivo da DFB para contestar a suspensão automática de um jogo imposta a Diaz. A decisão errada do árbitro serviu de pretexto ao presidente do conselho de administração do Bayern, Jan-Christian Dreesen, para chamar a atenção para uma tendência que ele observou nos últimos tempos: “Estamos acompanhando com preocupação a evolução das últimas semanas. O desempenho em Leverkusen foi o ponto alto de uma fase em que fomos repetidamente confrontados com decisões questionáveis. Seja no HSV, em Dortmund ou em Leverkusen — sempre houve jogadas polêmicas que muitas vezes foram contra nós”, disse ele.
Dreesen acrescentou: “A DFB precisa melhorar o nível de desempenho de seus árbitros. O fato de Christian Dingert admitir seu erro é louvável, mas isso por si só não nos ajuda.”
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A expulsão de Luis Diaz foi "uma decisão baseada nos fatos"
É praticamente impossível que o time de Munique tenha sucesso com o recurso. “Trata-se de uma decisão baseada nos fatos, que pode ser considerada errada, mas não de um erro manifesto, como no caso de uma confusão de jogadores”, esclareceu Alex Feuerherdt, porta-voz dos árbitros da DFB, à Sky. Com o recurso, o Bayern parece querer, antes de tudo, enviar um recado de que se opõe ao que considera ter sido uma discriminação até o momento.
Caso a suspensão de Luis Diaz seja mantida, como esperado, ele não poderá jogar pelo campeão alemão no próximo fim de semana, na partida em casa contra o Union Berlin.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique:
- 18 de março, 21h: Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões)
- 21/03, 15h30: Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
- 04/04, 15h30: SC Freiburg x Bayern (Bundesliga)
- 11/04, 18h30: FC St. Pauli x Bayern (Bundesliga)