"Confrontado com decisões questionáveis": FC Bayern recorre da suspensão de Luis Diaz

O Bayern recorreu agora ao Tribunal Desportivo da DFB para contestar a suspensão automática de um jogo imposta a Diaz. A decisão errada do árbitro serviu de pretexto ao presidente do conselho de administração do Bayern, Jan-Christian Dreesen, para chamar a atenção para uma tendência que ele observou nos últimos tempos: “Estamos acompanhando com preocupação a evolução das últimas semanas. O desempenho em Leverkusen foi o ponto alto de uma fase em que fomos repetidamente confrontados com decisões questionáveis. Seja no HSV, em Dortmund ou em Leverkusen — sempre houve jogadas polêmicas que muitas vezes foram contra nós”, disse ele.

Dreesen acrescentou: “A DFB precisa melhorar o nível de desempenho de seus árbitros. O fato de Christian Dingert admitir seu erro é louvável, mas isso por si só não nos ajuda.”