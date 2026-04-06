Compani: Não vou resolver o problema do Real Madrid com Mbappé e Vinícius... E esta é a posição de Kane

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, afirmou que o time bávaro enfrentará o adversário mais difícil fora de casa.
O Bayern de Munique visita o Real Madrid amanhã, terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, afirmou que o time bávaro enfrentará o adversário mais difícil fora de casa.
O Bayern de Munique visita o Real Madrid amanhã, terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Compañi disse, durante a coletiva de imprensa sobre a partida: “É importante nessas partidas passar pela experiência da primeira vez, e amanhã será a minha primeira vez no Santiago Bernabéu. Minha impressão é que temos jogadores com experiência nesses confrontos. A partida será disputada no aspecto tático, mas os detalhes serão a chave, e esperamos um Real Madrid semelhante ao que enfrentou o City”.
O técnico do gigante bávaro descreveu o estádio do confronto, dizendo: “Acho que o Santiago Bernabéu é o estádio mais difícil de jogar fora de casa nesta competição”.
Sobre a situação do artilheiro Harry Kane, Kompany explicou: “O importante é que ele treinou duro nos últimos dias, e não acho que tenha perdido o ritmo. Todos estão aqui, com exceção de Sven Ulreich. Vamos esperar até amanhã e, assim que tivermos as informações mais recentes, tomaremos uma decisão. Temos um elenco muito bom para a partida, e o mais importante para nós agora é que Kane esteja disponível”.
Sobre o impacto da lesão em Kane, Kompany acrescentou: “Uma lesão muscular é diferente de uma lesão nos ligamentos. Harry sabe da importância deste jogo e também precisa nos dizer se está pronto para jogar. Queremos e precisamos vencer esta partida, e vamos ver o que acontece amanhã”.
Sobre a possibilidade de seus jogadores receberem cartões amarelos que possam afetar a partida de volta, ele disse: “Precisamos pensar primeiro no desempenho, mas também em outros aspectos; os cartões amarelos podem surgir quando o ritmo é intenso”.
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Sobre a comparação entre a força do Real Madrid com Mbappé e Vinícius juntos ou apenas com um deles, ele respondeu: “Essa não é minha prioridade, de forma alguma. Já temos problemas suficientes no Bayern e não cabe a nós resolver os problemas do Real Madrid. Só posso dizer que os dois são incríveis, e o resto é assunto do Real Madrid”.
Compañi abordou a importância da mentalidade nessas grandes ocasiões, explicando: “Nesses momentos, você precisa se cercar das pessoas certas. Todos cometem erros e isso faz parte do futebol, mas a vida continua, aconteça o que acontecer agora, e as pessoas são mais fortes quando não sentem medo”.
Quando questionado se o confronto contra o Real Madrid representa um grande momento em sua carreira, ele respondeu: “O que é um grande momento? Por exemplo, chegar longe com a Bélgica em um torneio. O importante é estarmos totalmente concentrados amanhã. Queremos mostrar do que somos capazes e daremos o nosso melhor; simplesmente quero vencer e não sentir medo”.
Sobre sua estratégia para a partida, o técnico disse: “Nesse nível, todas as equipes são perigosas. Não queremos sofrer nenhum gol e queremos marcar pelo menos um. Não há um plano de jogo específico contra uma equipe como o Real Madrid; temos muito a gerenciar e espero que tenhamos alternativas suficientes”.
Ao relembrar a eliminação diante do Inter de Milão em 2025, Kompany disse: “Precisamos seguir em frente, e é por isso que estamos aqui hoje. O mais importante é seguir em frente; queremos derrotar uma das melhores equipes do mundo e também precisamos aprender com a nossa eliminação do ano passado. Contra o Inter, naquela ocasião, estávamos com nove jogadores a menos e a situação era completamente diferente; outras coisas também deram errado. Estamos em uma posição muito boa para o jogo de amanhã, com nossos melhores jogadores aqui, e faremos de tudo para vencer, pois cada partida é diferente da outra.”
Sobre a escalação de Luis Díaz como titular, ele disse: “Não vou falar sobre nossa escalação, mas ele contribui muito para a equipe. Ele sabe driblar, criar jogadas e chutar, mas o que o torna ainda mais especial é sua mentalidade. Ele não tem medo do caos, torna-se perigoso nessas situações e dá muita energia à equipe. Não podemos deixar de parabenizar o clube pela contratação de um jogador como ele; ele é um excelente jogador para o Bayern.”