Compani: Não vou resolver o problema do Real Madrid com Mbappé e Vinícius... E esta é a posição de Kane

Sobre a comparação entre a força do Real Madrid com Mbappé e Vinícius juntos ou apenas com um deles, ele respondeu: “Essa não é minha prioridade, de forma alguma. Já temos problemas suficientes no Bayern e não cabe a nós resolver os problemas do Real Madrid. Só posso dizer que os dois são incríveis, e o resto é assunto do Real Madrid”.

Compañi abordou a importância da mentalidade nessas grandes ocasiões, explicando: “Nesses momentos, você precisa se cercar das pessoas certas. Todos cometem erros e isso faz parte do futebol, mas a vida continua, aconteça o que acontecer agora, e as pessoas são mais fortes quando não sentem medo”.

Quando questionado se o confronto contra o Real Madrid representa um grande momento em sua carreira, ele respondeu: “O que é um grande momento? Por exemplo, chegar longe com a Bélgica em um torneio. O importante é estarmos totalmente concentrados amanhã. Queremos mostrar do que somos capazes e daremos o nosso melhor; simplesmente quero vencer e não sentir medo”.

Sobre sua estratégia para a partida, o técnico disse: “Nesse nível, todas as equipes são perigosas. Não queremos sofrer nenhum gol e queremos marcar pelo menos um. Não há um plano de jogo específico contra uma equipe como o Real Madrid; temos muito a gerenciar e espero que tenhamos alternativas suficientes”.