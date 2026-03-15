Como x Roma, notas do CM: Diao vira o jogo, Douvikas implacável. Koné abaixo do esperado

Butez 6 – No primeiro tempo, quase não teve trabalho, exceto por uma saída para defender um cruzamento de Pellegrini. Não teve como impedir o pênalti convertido por Malen.

Ramon 6,5 – Avança muito pela lateral e representa uma ameaça constante no ataque, a ponto de Gasperini pedir a Wesley para marcá-lo com atenção. No final do primeiro tempo, quase empata com uma grande chance. No segundo tempo, continua entre os mais positivos.

Diego Carlos 6,5 – Provoca o pênalti em El Shaarawy, mas, fora isso, comete poucos erros e se redime marcando o gol decisivo.

Kempf 6 – No primeiro tempo, a Roma cria poucas oportunidades e ele controla bem as ofensivas giallorosse.

(a partir dos 46’ Douvikas 7: a escolha de jogar sem centroavante dura apenas um tempo. Ele entra e, em menos de um quarto de hora, marca o gol do empate).

Smolcic 6 – Joga com atenção e sem falhas durante toda a partida.

Sergi Roberto 5 – Erro grave aos 6’: falha no passe para Diego Carlos e, na tentativa de antecipar El Shaarawy, provoca o pênalti. Wesley impede então o possível empate com uma grande defesa. No primeiro tempo, ele se destaca principalmente pelas discussões com Mancini e Malen.

(a partir dos 46’ Diao 7: imparável para a defesa da Roma. Sua entrada muda o jogo e provoca também a expulsão de Wesley).

Da Cunha 6,5 – Jogador dinâmico e imprevisível, útil tanto no ataque quanto na cobertura. No final, ainda acerta a trave.

(a partir dos 86’ Van der Brent SV).

Valle 7 – Quando avança, cria sempre perigo. No primeiro tempo, obriga Svilar a defender e, pouco depois, faz um cruzamento perfeito para Sergi Roberto, antecipado por Wesley. Em seguida, dá a assistência decisiva para Douvikas.

Caqueret 6 – Abre o jogo com o primeiro chute da partida após uma bela jogada do Como, mas El Shaarawy consegue bloquear. Mesmo assim, disputa uma partida organizada e sem dar pistas.

(a partir dos 67’ Perrone: traz equilíbrio ao meio-campo).

Baturina 6,5 – Começa pela direita e depois se desloca para a esquerda. Sempre difícil de ler para os adversários, cria diversas oportunidades. Aos 70’, porém, desperdiça a chance do 2 a 1.

Nico Paz 6,5 – Entra gradualmente no jogo. Aos 15’ tem uma grande chance após um erro de Koné, mas Svilar impede o gol. No final do primeiro tempo, desperdiça o possível empate. Continua, no entanto, sendo um problema constante para a defesa da Roma.

(a partir dos 77’ Rodriguez sv).

Técnico: Fabregas 7 – O Como apresenta um jogo brilhante e ofensivo. Apesar da desvantagem inicial, consegue reagir e o quarto lugar é plenamente merecido.