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Como x Roma, notas do CM: Diao vira o jogo, Douvikas implacável. Koné abaixo do esperado
COMO
Butez 6 – No primeiro tempo, quase não teve trabalho, exceto por uma saída para defender um cruzamento de Pellegrini. Não teve como impedir o pênalti convertido por Malen.
Ramon 6,5 – Avança muito pela lateral e representa uma ameaça constante no ataque, a ponto de Gasperini pedir a Wesley para marcá-lo com atenção. No final do primeiro tempo, quase empata com uma grande chance. No segundo tempo, continua entre os mais positivos.
Diego Carlos 6,5 – Provoca o pênalti em El Shaarawy, mas, fora isso, comete poucos erros e se redime marcando o gol decisivo.
Kempf 6 – No primeiro tempo, a Roma cria poucas oportunidades e ele controla bem as ofensivas giallorosse.
(a partir dos 46’ Douvikas 7: a escolha de jogar sem centroavante dura apenas um tempo. Ele entra e, em menos de um quarto de hora, marca o gol do empate).
Smolcic 6 – Joga com atenção e sem falhas durante toda a partida.
Sergi Roberto 5 – Erro grave aos 6’: falha no passe para Diego Carlos e, na tentativa de antecipar El Shaarawy, provoca o pênalti. Wesley impede então o possível empate com uma grande defesa. No primeiro tempo, ele se destaca principalmente pelas discussões com Mancini e Malen.
(a partir dos 46’ Diao 7: imparável para a defesa da Roma. Sua entrada muda o jogo e provoca também a expulsão de Wesley).
Da Cunha 6,5 – Jogador dinâmico e imprevisível, útil tanto no ataque quanto na cobertura. No final, ainda acerta a trave.
(a partir dos 86’ Van der Brent SV).
Valle 7 – Quando avança, cria sempre perigo. No primeiro tempo, obriga Svilar a defender e, pouco depois, faz um cruzamento perfeito para Sergi Roberto, antecipado por Wesley. Em seguida, dá a assistência decisiva para Douvikas.
Caqueret 6 – Abre o jogo com o primeiro chute da partida após uma bela jogada do Como, mas El Shaarawy consegue bloquear. Mesmo assim, disputa uma partida organizada e sem dar pistas.
(a partir dos 67’ Perrone: traz equilíbrio ao meio-campo).
Baturina 6,5 – Começa pela direita e depois se desloca para a esquerda. Sempre difícil de ler para os adversários, cria diversas oportunidades. Aos 70’, porém, desperdiça a chance do 2 a 1.
Nico Paz 6,5 – Entra gradualmente no jogo. Aos 15’ tem uma grande chance após um erro de Koné, mas Svilar impede o gol. No final do primeiro tempo, desperdiça o possível empate. Continua, no entanto, sendo um problema constante para a defesa da Roma.
(a partir dos 77’ Rodriguez sv).
Técnico: Fabregas 7 – O Como apresenta um jogo brilhante e ofensivo. Apesar da desvantagem inicial, consegue reagir e o quarto lugar é plenamente merecido.
ROMA
ROMA
Svilar 6 – O primeiro milagre acontece aos 15’. Nico Paz chuta de dentro da área, mas ele se estica bem. Ele também se destaca na defesa contra Valle, enquanto no gol de Douvikas poderia ter feito mais. No final, outra grande defesa contra Diao
Ghilardi 6 – O único a salvar a honra na defesa. Poucos erros e o último a desistir
Mancini 5,5 – A torcida do Sinigaglia não perdoa a briga com Ramon e Fabregas na partida de ida e o vaiou a cada toque na bola. Sem Ndicka, ele é o pivô central, mas sofre durante toda a partida e tem na consciência o gol de empate do Como marcado por Hermoso.
Hermoso 5 – Volta a ser titular após um mês. Do seu lado, Baturina semeia o pânico. O Como joga em ritmo acelerado, mas se mantém graças à experiência. Depois, falha na armadilha do impedimento no gol de Douvikas (a partir dos 70’ Ziolkowski 6)
Celik 5 – Comete muitos erros no ataque e parece menos seguro na defesa em comparação com os jogos anteriores. Depois, desiste por lesão (a partir dos 70’ Tsimikas 5,5: está lá, mas não se nota)
Cristante 5,5 – Ele se empenha fisicamente, mas os jogadores do Como vêm de todos os lados e ele não consegue acompanhar o ritmo.
Koné 5 – Manu começa com o pé no freio (já tinha acontecido em Gênova) e, aos 15 minutos, um passe errado dele gera uma grande chance para Nico Paz. Parece estar com falta de ar
Wesley 5,5 – Pensa mais em defender do que em atacar. No primeiro tempo, salva um gol com uma grande intervenção em Sergi Roberto. Aos 65’, é expulso, mas o segundo cartão amarelo não deveria ter sido dado. A falta foi cometida por Rensch.
Pellegrini 5 – Quase inexistente. Um retrocesso em relação a Bolonha (a partir dos 67’ Pisilli 6: comete poucos erros)
El Shaarawy 6,5 – Ele é a grande surpresa, volta a jogar desde o 1º minuto após mais de dois meses. É ele quem conquista o pênalti, antecipando-se a Diego Carlos. Se sacrifica enquanto permanece em campo (a partir dos 55’ Rensch 5,5: nunca esteve no jogo)
Malen 6,5 – Aos seis minutos, marca o sétimo gol da temporada em cobrança de pênalti. Depois, a Roma se defende e as chances não aparecem; ele poderia ter feito melhor no contra-ataque logo após o 1 a 1, mas não aproveita a oportunidade. Pellegrini (a partir dos 67’ Vaz 6: não teve oportunidades de se destacar)
Técnico: Gasperini 5,5 – A Roma volta à sexta posição. As dificuldades existem, mas os giallorossi fizeram muito pouco ontem.