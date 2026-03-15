Como x Roma: Celik sai de campo devido a lesão: o estado de saúde

Não há boas notícias para a Roma, que perdeu fora de casa em Como no confronto direto com vistas à Liga dos Campeões e, além disso, corre o risco de perder também Zeki Celik por lesão. O lateral turco começou na direita no clássico 3-4-2-1 de Gasperini; sua substituição não estava prevista, mas, a vinte minutos do fim, o jogador foi obrigado a deixar o campo devido a um problema físico. Tsimikas entrou em seu lugar, mas as condições de Celik deixam o ambiente giallorosso em suspense diante dos próximos jogos. Durante a semana, o turco passará por exames detalhados para avaliar a gravidade da lesão e, principalmente, o tempo de recuperação.

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