Partida sem graça, assim como as notas da partida.
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Como x Pisa: as notas do CM: Diao imbatível, Douvikas vem atrás de Lautaro
AVALIAÇÕES DO COMO
Butez 6: praticamente nunca foi posto à prova, sendo salvo pelo assistente e pelo VAR, que anulou as duas únicas chances criadas pelo Pisa.
Var Der Brempt 6: escalado de surpresa desde o 1º minuto, começa muito cauteloso e melhora com o passar dos minutos. O Pisa quase nunca consegue avançar pelas laterais, o que facilita sua atuação.
Diego Carlos 6: um único deslize no primeiro tempo causa um pequeno susto na pequena área, mas a situação é resolvida instantaneamente pelos companheiros.
(a partir dos 77' Goldaniga sem nota)
Kempf 6,5: brilhante em duas ocasiões ao colocar Stoijlkovic em impedimento. Lá atrás, não passa.
Moreno 7: pressão constante, acompanha a jogada e ainda dá a assistência para Nico Paz.
Perrone 7,5: atuação brilhante, marcada por leitura de jogo, distribuição, jogadas verticais e até um gol. Aplausos.
Da Cunha 6,5: menos visível que os companheiros na área de gol em comparação com as partidas anteriores, está quase em situação de emergência e Fábregas lhe dá meio tempo de descanso com o resultado garantido.
(59' Caqueret 6,5: não faz sentir falta de Da Cunha e, pelo contrário, o passe em profundidade para Alberto Moreno no 4 a 0 é digno de nota)
Jesus Rodriguez 6: apesar de tudo, é o ponto negativo da partida, mas não pelo desempenho, condicionado pela pancada sofrida no início, e sim pela ansiedade de como a lesão pode afetar o restante da temporada
(37' Baturina 7,5: estava com "dificuldades físicas", segundo Fàbregas, e daí a escolha de colocá-lo no banco. Entra e também divide a partida em duas)
Nico Paz 7: volta a marcar após quatro rodadas de ausência e, em casa, encontra um gol que faltava desde outubro. Ele também parecia um pouco em dificuldades físicas, mas o gol dá energia extra.
Diao 8: finalmente está de volta. Gol e assistência em 28 minutos e jogo decidido. É a arma extra de Fabregas para o final da temporada, assim como foi há um ano
(77' Kuhn 6,5: poucos minutos para se destacar e pronto, drible pela lateral e assistência para o 5 a 0 de Perrone. Ele também está presente)
Douvikas 7,5: praticamente na primeira bola que tocou, marcou. É o 11º gol na temporada, que o leva ao segundo lugar na artilharia, a três pontos de Lautaro.
(59' Morata 5,5: só falta ele na festa dos gols. Não está em forma e isso é visível).
Técnico Fabregas: 6,5: tudo muito fácil
AVALIAÇÃO DO PISA
Nicolas 5: Cinco gols são muitos, e ele não teve chance nos dois primeiros. A partir do terceiro, mostrou-se fraco e pouco reativo na sua trave.
Caracciolo 5: Tem dificuldade em conter Diao durante toda a partida, vacila junto com todo o time.
Albiol 4,5: Lento e desajeitado ao marcar os atacantes do Como.
Canestrelli 5: Tenta resistir, intervindo em várias ocasiões com jogadas agressivas, mas também acaba por desistir cedo
(77' Iling Jr. sv)
Leris 5,5: Se a função de um lateral no 3-5-2 se resumisse apenas à fase ofensiva, isso seria suficiente, mas muitas vezes ele corre atrás e deixa a desejar na defesa.
Hojholt 5: no meio-campo, quase nunca se faz sentir.
Akinsanmiro 4,5: Desta vez, o jovem talento da Inter falha completamente tanto no apoio ofensivo quanto na função defensiva, praticamente inexistente
(46' Meister 6: pelo menos ele tenta, trazendo um pouco mais de força física. Ele até marca o gol, mas Stoijlkovic estava em impedimento).
Loyola 5: não ajuda no ataque e sofre na defesa, ruim
(64' Stengs 5: ele também não apareceu)
Angori 4,5: em comparação com o outro lateral, Leris, ele nem consegue avançar
Tramoni 5: alguns movimentos entre as linhas e uma única jogada no meio do primeiro tempo. Não é suficiente
(77' Piccinini sem nota),
Moreo 5: escolhido como único ponta de ataque, é “devorado” pela marcação dos zagueiros do Como
(51' Stojilkovic 6: um gol, a jogada que levou ao de Meister. Ambos anulados por impedimento, mas pelo menos foi um fraco lampejo no nada pisano).
Técnico Hiljemark 5: A resistência do Pisa durou apenas 6 minutos e, além da diferença técnica em relação ao Como, o que faltou desde o início foi a vontade de lutar. E a classificação está cada vez mais complicada