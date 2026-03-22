Butez 6: praticamente nunca foi posto à prova, sendo salvo pelo assistente e pelo VAR, que anulou as duas únicas chances criadas pelo Pisa.





Var Der Brempt 6: escalado de surpresa desde o 1º minuto, começa muito cauteloso e melhora com o passar dos minutos. O Pisa quase nunca consegue avançar pelas laterais, o que facilita sua atuação.





Diego Carlos 6: um único deslize no primeiro tempo causa um pequeno susto na pequena área, mas a situação é resolvida instantaneamente pelos companheiros.

(a partir dos 77' Goldaniga sem nota)





Kempf 6,5: brilhante em duas ocasiões ao colocar Stoijlkovic em impedimento. Lá atrás, não passa.





Moreno 7: pressão constante, acompanha a jogada e ainda dá a assistência para Nico Paz.





Perrone 7,5: atuação brilhante, marcada por leitura de jogo, distribuição, jogadas verticais e até um gol. Aplausos.





Da Cunha 6,5: menos visível que os companheiros na área de gol em comparação com as partidas anteriores, está quase em situação de emergência e Fábregas lhe dá meio tempo de descanso com o resultado garantido.

(59' Caqueret 6,5: não faz sentir falta de Da Cunha e, pelo contrário, o passe em profundidade para Alberto Moreno no 4 a 0 é digno de nota)





Jesus Rodriguez 6: apesar de tudo, é o ponto negativo da partida, mas não pelo desempenho, condicionado pela pancada sofrida no início, e sim pela ansiedade de como a lesão pode afetar o restante da temporada

(37' Baturina 7,5: estava com "dificuldades físicas", segundo Fàbregas, e daí a escolha de colocá-lo no banco. Entra e também divide a partida em duas)





Nico Paz 7: volta a marcar após quatro rodadas de ausência e, em casa, encontra um gol que faltava desde outubro. Ele também parecia um pouco em dificuldades físicas, mas o gol dá energia extra.





Diao 8: finalmente está de volta. Gol e assistência em 28 minutos e jogo decidido. É a arma extra de Fabregas para o final da temporada, assim como foi há um ano

(77' Kuhn 6,5: poucos minutos para se destacar e pronto, drible pela lateral e assistência para o 5 a 0 de Perrone. Ele também está presente)





Douvikas 7,5: praticamente na primeira bola que tocou, marcou. É o 11º gol na temporada, que o leva ao segundo lugar na artilharia, a três pontos de Lautaro.

(59' Morata 5,5: só falta ele na festa dos gols. Não está em forma e isso é visível).





Técnico Fabregas: 6,5: tudo muito fácil