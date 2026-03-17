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Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Como a questão física se tornou um problema e uma ameaça para o Palmeiras

Desgaste físico e calendário apertado começam a impactar o rendimento do Palmeiras, que lida com lesões e aposta no rodízio para preservar o elenco

O Palmeiras não teve uma atuação brilhante, mas fez o suficiente para vencer o Mirassol por 1 a 0, no último domingo (15), no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o resultado positivo, a partida evidenciou um problema que começa a preocupar a comissão técnica: a condição física do elenco.

Diante desse cenário, a tendência é que o clube intensifique o rodízio nas próximas partidas, preservando jogadores considerados titulares e ampliando o tempo de descanso. Caso contrário, o desgaste acumulado pode cobrar um preço alto ao longo da temporada.

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  • Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Desgaste e rodagem do elenco

    No confronto contra o Mirassol, o Palmeiras já apresentou sinais claros dessa gestão física do grupo.

    Além de não contar com os lesionados Murilo e Vitor Roque, a comissão técnica decidiu deixar Piquerez no banco de reservas. O próprio técnico Abel Ferreira revelou que o lateral sofre com desgaste muscular após a sequência intensa que culminou no título do Campeonato Paulista.

    Outra ausência foi Jefté, que havia atuado por boa parte da derrota por 2 a 1 para o Vasco e não esteve em campo diante do Mirassol. Com isso, o jovem Arthur Gabriel acabou assumindo a posição.

    No meio-campo, Andreas Pereira, titular absoluto da equipe, foi substituído logo no início do segundo tempo para a entrada de Lucas Evangelista, evidenciando a preocupação com a carga física dos principais jogadores.

    A situação se complica ainda mais pelo fato de que o Palmeiras não poderá aproveitar totalmente a pausa da Data Fifa para recuperação. Isso porque diversos atletas do elenco devem ser convocados por suas seleções para amistosos preparatórios visando a Copa do Mundo.

    Dessa forma, resta à comissão técnica ampliar a rotação do elenco como principal estratégia para preservar os jogadores e manter o nível competitivo da equipe.

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  • Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Calendário curto e pouco descanso

    O calendário recente ajuda a explicar o desgaste vivido pelo Palmeiras.

    A temporada 2025 do clube foi encerrada no dia 7 de dezembro, com vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, fora de casa. Menos de um mês depois, no dia 4 de janeiro, o elenco já estava de volta para a pré-temporada.

    A estreia oficial em 2026 aconteceu apenas dez dias após a reapresentação, em ritmo acelerado. No Campeonato Paulista, o Verdão começou com vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, no Estádio do Canindé, já com alguns titulares preservados.

    Com pouco mais de dois meses de temporada, o Palmeiras acumula 18 jogos, o que representa uma média de uma partida a cada 3,4 dias. O desempenho segue positivo: são 13 vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 72%. Ainda assim, o desgaste físico do elenco é evidente.

    Gustavo Gómez é um dos exemplos mais claros. O zagueiro atuou em 16 das 18 partidas da equipe e soma 1395 minutos em campo, com média de 87 por jogo. Ele só fica atrás de Carlos Miguel, que esteve presente em todos os 16 compromissos que disputou.

    Outros jogadores com alta minutagem são Marlon Freitas (1344 minutos), Flaco López (1320 minutos) e Khellven (1157 minutos). Todos eles já apresentaram sinais de desgaste nas últimas partidas.

    Piquerez também figurava entre os mais utilizados, com 1131 minutos em 14 jogos, mas foi preservado recentemente e acabou ultrapassado na lista de jogadores com maior carga física.

  • Palmeiras v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Abel incomodado novamente

    Após a vitória sobre o Mirassol, Abel Ferreira voltou a demonstrar insatisfação com o calendário do futebol brasileiro.

    Para o treinador, a sequência de jogos sem o intervalo mínimo adequado compromete diretamente o desempenho das equipes e coloca em risco a integridade física dos atletas.

    Em um período de apenas 30 dias, o Palmeiras disputou oito partidas, incluindo confrontos decisivos pelo mata-mata do Paulistão. Mesmo com resultados positivos, como o título estadual e a boa campanha no Brasileirão, o técnico voltou a lidar com problemas físicos no elenco.

    “Enquanto eu estiver no Brasil, não vou cansar de dizer: a forma como os jogos são marcados condiciona o desempenho das equipes. Não ter três dias de recuperação de forma consecutiva é desumano. É como vocês fazerem uma chamada de 90 minutos e terem bateria para fazer 45. Não há milagres. Mas fica, acima de tudo, o grande esforço da nossa equipe”, afirmou Abel Ferreira.

  • O que vem a seguir?

    Ciente das dificuldades impostas pelo calendário, o Palmeiras precisará administrar cuidadosamente o elenco até a próxima pausa da Data Fifa, que terá início no dia 22 de março.

    Antes disso, a equipe ainda terá dois compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro.

    O primeiro será diante do Botafogo, no Allianz Parque, nesta quarta-feira, às 19h. Na sequência, o Verdão enfrenta o São Paulo, no Estádio do Morumbi, em mais um clássico que promete testar os limites físicos do elenco alviverde.

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