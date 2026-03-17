Como a questão física se tornou um problema e uma ameaça para o Palmeiras

O calendário recente ajuda a explicar o desgaste vivido pelo Palmeiras.
A temporada 2025 do clube foi encerrada no dia 7 de dezembro, com vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, fora de casa. Menos de um mês depois, no dia 4 de janeiro, o elenco já estava de volta para a pré-temporada.
A estreia oficial em 2026 aconteceu apenas dez dias após a reapresentação, em ritmo acelerado.
No Campeonato Paulista, o Verdão começou com vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, no Estádio do Canindé, já com alguns titulares preservados.
Com pouco mais de dois meses de temporada, o Palmeiras acumula 18 jogos, o que representa uma média de uma partida a cada 3,4 dias. O desempenho segue positivo: são 13 vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 72%. Ainda assim, o desgaste físico do elenco é evidente.
Gustavo Gómez é um dos exemplos mais claros. O zagueiro atuou em 16 das 18 partidas da equipe e soma 1395 minutos em campo, com média de 87 por jogo.
Ele só fica atrás de Carlos Miguel, que esteve presente em todos os 16 compromissos que disputou.
Outros jogadores com alta minutagem são Marlon Freitas (1344 minutos), Flaco López (1320 minutos) e Khellven (1157 minutos). Todos eles já apresentaram sinais de desgaste nas últimas partidas.
Piquerez também figurava entre os mais utilizados, com 1131 minutos em 14 jogos, mas foi preservado recentemente e acabou ultrapassado na lista de jogadores com maior carga física.