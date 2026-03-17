Como a questão física se tornou um problema e uma ameaça para o Palmeiras

No confronto contra o Mirassol, o Palmeiras já apresentou sinais claros dessa gestão física do grupo.

Além de não contar com os lesionados Murilo e Vitor Roque, a comissão técnica decidiu deixar Piquerez no banco de reservas. O próprio técnico Abel Ferreira revelou que o lateral sofre com desgaste muscular após a sequência intensa que culminou no título do Campeonato Paulista.

Outra ausência foi Jefté, que havia atuado por boa parte da derrota por 2 a 1 para o Vasco e não esteve em campo diante do Mirassol. Com isso, o jovem Arthur Gabriel acabou assumindo a posição.

No meio-campo, Andreas Pereira, titular absoluto da equipe, foi substituído logo no início do segundo tempo para a entrada de Lucas Evangelista, evidenciando a preocupação com a carga física dos principais jogadores.

A situação se complica ainda mais pelo fato de que o Palmeiras não poderá aproveitar totalmente a pausa da Data Fifa para recuperação. Isso porque diversos atletas do elenco devem ser convocados por suas seleções para amistosos preparatórios visando a Copa do Mundo.

Dessa forma, resta à comissão técnica ampliar a rotação do elenco como principal estratégia para preservar os jogadores e manter o nível competitivo da equipe.