A boa fase do Napoli continua, com a equipe conquistando sua terceira vitória consecutiva no campeonato. A vitória sobre o Lecce, após uma virada, veio na sequência das vitórias sobre Verona e Torino, todas por uma diferença mínima, e todas dando esperança aos azuis de que já tenham deixado para trás a fase ruim. Os pontos vão somando, a Champions está cada vez mais garantida, os grandes nomes começam a retornar de suas respectivas lesões e Conte pode olhar com confiança para o futuro próximo e, por que não, buscar subir na tabela. Os atuais campeões da Itália somam agora 59 pontos, tendo tirado mais dois do Inter, que agora está a -9 a 9 rodadas do fim da Série A (no meio está também o Milan).
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Como o Napoli pode jogar agora com De Bruyne, McTominay, Lukaku e todos os outros: uma ideia maluca de virada, será que dá?
Há muitos motivos para sorrir em Nápoles. Como já foi dito, a classificação começa a ficar mais animadora e, enquanto os times de Milão se veem envolvidos em uma disputa inesperada pelo Scudetto, quem pode se beneficiar disso é o terceiro colocado. Afinal, os Azzurri têm talvez o melhor calendário entre os três e, com o time quase completo, podem buscar uma sequência devitórias. Os últimos nove adversários de Lukaku e companhia serão Cagliari, Milan, Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese, um calendário nada impossível.
Só boas notícias para o Napoli a partir do segundo tempo da partida contra o Lecce, que, apesar de ter começado difícil, acabou sendo revertida por uma nova versão dos Azzurri, reforçada e revitalizada pelas substituições. A entrada de De Bruyne e McTominay mudou o rumo da partida e mostrou o que essa equipe poderia ter sido e o que ainda pode vir a ser.
É claro que no meio-campo – onde voltou a ser titular após meses – Anguissa teve dificuldades e obviamente não parecia estar no seu melhor. Mas seu retorno, aliado ao das outras duas estrelas do meio-campo, significa dar um ou dois passos a mais. O camaronês, como já foi dito, ainda precisará de mais algumas partidas para voltar a ser aquele jogador versátil que dominava o meio-campo antes da lesão, mas tê-lo ou não pode fazer a diferença.
Em comparação com o ex-jogador do Fulham, tanto De Bruyne quanto McTominay pareceram estar em muito melhor forma contra o Lecce; ambos entraram em campo no intervalo e foram capazes de mudar o panorama do Napoli. Sobretudo o belga parece estar longe da versão pouco brilhante do início da temporada e promete, nesta fase final do campeonato, elevar a qualidade de sua equipe, como havia feito apenas em alguns momentos no outono.
Após o retorno de Lukaku, que logo se mostrou decisivo, de Politano e de Gilmour, chegou então a vez da dupla mais esperada: McTominay-De Bruyne. A coexistência deles foi um tema recorrente nos primeiros meses da temporada e voltará a sê-lo nos últimos, mas está claro que o nível técnico e físico da equipe de Conte só tem a ganhar com isso.
Espera-se que voltem logo a ser titulares, talvez já na próxima partida em Cagliari: o escocês será sempre um titular garantido, enquanto o belga poderá ser usado como arma tática (e técnica) no final das partidas por mais algumas semanas, favorecendo sua recuperação total. O próprio Conte falou sobre eles, dizendo: “São jogadores fortes, mas precisam se reencontrar e se reacostumar aos ritmos. Os rapazes precisam ter confiança, o bem comum deve ser o Napoli. Tenho a ver com rapazes sérios e preparados. McTominay estava fora há um mês, De Bruyne há quatro: todos querem jogar, mas precisamos dosar tudo”.
O futuro dos Azzurri parece promissor. E outras recuperações estão à vista: Di Lorenzo e Lobotka no final de março, Neres e Vergara em abril e Rrahmani em maio. Caberá então a Conte encontrar novos equilíbrios com a ideia da coexistência entre os dois atacantes (Lukaku e Hojlund), que por enquanto foi deixada de lado.
Após uma temporada com grandes dificuldades numéricas, por paradoxo, no final o técnico de Lecce se vê tendo que lidar com a abundância. Decimado pelas lesões durante todo o ano, agora o elenco azul se redescobre extragrande. Quem pode contar, na Itália, com dois meias-armadores como Lobotka e Gilmour, dois atacantes como McTominay e Anguissa, uma grande quantidade de alas, de Politano a Alisson Santos, passando por Neres e Giovane, além de jogadores versáteis como Vergara, Elmas e De Bruyne. Com todos em boa forma, um calendário mais tranquilo e nada a perder, o Napoli poderia acumular muitos pontos e até mesmo incomodar quem agora está à sua frente. Seria o desfecho mais sensacional de uma temporada vivida em uma montanha-russa.