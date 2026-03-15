Como o Napoli pode jogar agora com De Bruyne, McTominay, Lukaku e todos os outros: uma ideia maluca de virada, será que dá?

Só boas notícias para o Napoli a partir do segundo tempo da partida contra o Lecce, que, apesar de ter começado difícil, acabou sendo revertida por uma nova versão dos Azzurri, reforçada e revitalizada pelas substituições. A entrada de De Bruyne e McTominay mudou o rumo da partida e mostrou o que essa equipe poderia ter sido e o que ainda pode vir a ser.

É claro que no meio-campo – onde voltou a ser titular após meses – Anguissa teve dificuldades e obviamente não parecia estar no seu melhor. Mas seu retorno, aliado ao das outras duas estrelas do meio-campo, significa dar um ou dois passos a mais. O camaronês, como já foi dito, ainda precisará de mais algumas partidas para voltar a ser aquele jogador versátil que dominava o meio-campo antes da lesão, mas tê-lo ou não pode fazer a diferença.

Em comparação com o ex-jogador do Fulham, tanto De Bruyne quanto McTominay pareceram estar em muito melhor forma contra o Lecce; ambos entraram em campo no intervalo e foram capazes de mudar o panorama do Napoli. Sobretudo o belga parece estar longe da versão pouco brilhante do início da temporada e promete, nesta fase final do campeonato, elevar a qualidade de sua equipe, como havia feito apenas em alguns momentos no outono.