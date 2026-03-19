Michael Hartono, principal acionista do Como ao lado de seu irmão Robert Budi, faleceu aos 86 anos. Os irmãos Hartono são bilionários indonésios, figurando entre os homens mais ricos do mundo, conhecidos por terem construído um império no setor do tabaco (Djarum) e por terem diversificado seus negócios para os setores bancário (BCA), de eletrônicos (Polytron) e imobiliário. Desde 2019, são proprietários do Como 1907, que levaram da Série D à Série A e agora estão na zona de classificação para a Liga dos Campeões.





A notícia do falecimento, divulgada pelo Gazzetta.it, foi veiculada pela mídia indonésia e, até o momento, não há comunicados do clube.







