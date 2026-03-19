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Michael HartonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Como: faleceu Michael Hartono, proprietário do clube da região de Como junto com seu irmão Robert

A mídia indonésia anuncia o falecimento do acionista majoritário de 86 anos

Michael Hartono, principal acionista do Como ao lado de seu irmão Robert Budi, faleceu aos 86 anos. Os irmãos Hartono são bilionários indonésios, figurando entre os homens mais ricos do mundo, conhecidos por terem construído um império no setor do tabaco (Djarum) e por terem diversificado seus negócios para os setores bancário (BCA), de eletrônicos (Polytron) e imobiliário. Desde 2019, são proprietários do Como 1907, que levaram da Série D à Série A e agora estão na zona de classificação para a Liga dos Campeões.


A notícia do falecimento, divulgada pelo Gazzetta.it, foi veiculada pela mídia indonésia e, até o momento, não há comunicados do clube.



  • Michael Bambang Hartono era um dos empresários mais influentes da Indonésia. O site Gazzetta.it relembra sua biografia. Jogador profissional de bridge, ele lutou por muito tempo pela inclusão do bridge nos Jogos Asiáticos. Sua equipe conquistou a medalha de bronze nos Jogos Asiáticos de 2018. O império dos Hartono surgiu quando o pai, Oei Wie Gwan, comprou uma fábrica de cigarros em falência em 1950.


    Desde então, a empresa tornou-se uma das maiores produtoras de cigarros de cravo na Indonésia. A família Hartono detém uma participação significativa no Bank Central Asia, o maior banco do país em capitalização de mercado, além de imóveis de prestígio em Jacarta e da conhecida marca de eletrônicos Polytron.



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