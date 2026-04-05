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Real Madrid v Juventus - UEFA Champions League Quarter Final Second LegGetty Images Sport

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Com lembranças marroquinas... A decisão sobre o “pênalti de Buffon” marca o confronto entre Real Madrid e Bayern

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
M. Benatia
G. Buffon
Juventus
Espanha
Alemanha
Marrocos
Itália

A UEFA anunciou o árbitro da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique, que será disputada na próxima terça-feira, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu.

  • Escolha do inglês

    A escolha recaiu sobre o renomado árbitro inglês Michael Oliver, devido à delicadeza do confronto que se aproxima.

    Esta é a quinta partida que Oliver apita para o Real Madrid em competições europeias, e os resultados dos encontros anteriores foram variados, com destaque para a derrota para a Juventus por 1 a 3 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2017/18, além da vitória sobre o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 na Supercopa da Europa de 2022.

    Além disso, o árbitro inglês apitou outras duas partidas do Real Madrid, nas quais o time venceu o Sporting Braga por 2 a 1 na fase de grupos da temporada 2023/24 e o Olympiacos por 4 a 3 na edição de 2025/26.

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  • Uma lembrança inesquecível

    A partida da Juventus mencionada foi marcada por um lance polêmico, depois que Oliver marcou um pênalti polêmico a favor do Real Madrid nos minutos finais, contra o zagueiro marroquino da Juventus, Mehdi Benatia, e expulsou o lendário goleiro Gianluigi Buffon por protestar.

     Cristiano Ronaldo converteu o pênalti com sucesso, levando o Real Madrid às semifinais com um placar agregado de 4 a 3, e continuando seu caminho rumo ao título.

  • O Bavari tem um bom histórico

    Oliver possui um histórico relativamente bom com o Bayern de Munique, tendo comandado várias partidas do time bávaro em diferentes competições, nas quais obteve resultados expressivos.

    Entre os destaques desses confrontos, destacam-se a vitória do Bayern sobre o Flamengo (4 a 2) na Copa do Mundo de Clubes de 2025, além da vitória sobre o Bayer Leverkusen (3 a 0) na Liga dos Campeões da temporada 2024/25.

    O árbitro inglês também comandou uma importante vitória do Bayern sobre o Paris Saint-Germain (1 a 0) na temporada 2022/23, o empate da equipe contra o Red Bull Salzburg (1 a 1) na temporada 2021/22, além de uma grande vitória sobre o Barcelona (3 a 0) na temporada 2017/18.

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