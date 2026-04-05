Com lembranças marroquinas... A decisão sobre o “pênalti de Buffon” marca o confronto entre Real Madrid e Bayern

A escolha recaiu sobre o renomado árbitro inglês Michael Oliver, devido à delicadeza do confronto que se aproxima.

Esta é a quinta partida que Oliver apita para o Real Madrid em competições europeias, e os resultados dos encontros anteriores foram variados, com destaque para a derrota para a Juventus por 1 a 3 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2017/18, além da vitória sobre o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 na Supercopa da Europa de 2022.

Além disso, o árbitro inglês apitou outras duas partidas do Real Madrid, nas quais o time venceu o Sporting Braga por 2 a 1 na fase de grupos da temporada 2023/24 e o Olympiacos por 4 a 3 na edição de 2025/26.