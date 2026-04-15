Cole Palmer “parece perdido” no Chelsea sem Nicolas Jackson, afirma John Obi Mikel

Mikel acredita que a principal vítima da ausência de Jackson é o craque criativo do Chelsea, Palmer. Ele argumentou que a relação entre os dois foi fundamental para o sucesso da equipe na última temporada, observando que o espaço que Jackson criava continua vazio, ao mesmo tempo em que afirma que Liam Delap, contratado no verão, ainda não atingiu o nível exigido.

“Ninguém está nos proporcionando essa articulação. Ele marcava gols suficientes? Talvez não”, disse Mikel. “Mas ele dava tudo de si pelo clube? Com certeza. Minha única questão era a competição. Eu achava que ele não tinha paciência suficiente para ficar e lutar por seu lugar. Se ele estivesse aqui agora, seria o principal, porque é certamente melhor do que Liam Delap, que ainda precisa melhorar seu jogo.”