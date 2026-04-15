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Palmer-JacksonGetty/GOAL
Muhammad Zaki

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Cole Palmer “parece perdido” no Chelsea sem Nicolas Jackson, afirma John Obi Mikel

C. Palmer
Chelsea
N. Jackson
Bayern de Munique
Premier League
Bundesliga

A lenda do Chelsea, John Obi Mikel, afirmou que Cole Palmer “parece perdido” no atual ataque dos Blues sem Nicolas Jackson. O ex-meio-campista do Chelsea acredita que o time está sentindo a falta das habilidades únicas de Jackson, depois de vê-lo ser emprestado ao Bayern de Munique no verão passado.

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    "O que ele nos deu, nenhum atacante está oferecendo hoje em dia"

    O Chelsea vem passando por uma fase difícil recentemente, incluindo uma goleada de 3 a 0 em casa para o Manchester City, que colocou em sério risco suas esperanças de classificação para a Liga dos Campeões. Em entrevista ao podcast “Obi One”, o ícone do Chelsea, Mikel, reconheceu que a dedicação e a inteligência tática de Jackson foram subestimadas durante sua passagem por Stamford Bridge. “Na verdade, acho que estamos sentindo falta dele agora. Posso dizer isso aqui no podcast. O que ele nos deu, nenhum atacante está oferecendo no momento”, disse Mikel. “Sim, João Pedro está marcando gols, mas veja o que Nicolas Jackson oferecia em termos de pressão alta e sua conexão telepática com Cole Palmer. Palmer parece perdido sem ele.”


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    Mikel diz que Jackson é “melhor do que Delap”

    Mikel acredita que a principal vítima da ausência de Jackson é o craque criativo do Chelsea, Palmer. Ele argumentou que a relação entre os dois foi fundamental para o sucesso da equipe na última temporada, observando que o espaço que Jackson criava continua vazio, ao mesmo tempo em que afirma que Liam Delap, contratado no verão, ainda não atingiu o nível exigido.

    “Ninguém está nos proporcionando essa articulação. Ele marcava gols suficientes? Talvez não”, disse Mikel. “Mas ele dava tudo de si pelo clube? Com certeza. Minha única questão era a competição. Eu achava que ele não tinha paciência suficiente para ficar e lutar por seu lugar. Se ele estivesse aqui agora, seria o principal, porque é certamente melhor do que Liam Delap, que ainda precisa melhorar seu jogo.”

  • O futuro no Bayern de Munique e um possível retorno

    Jackson está atualmente emprestado ao Bayern por toda a temporada, mas seu futuro na Bundesliga permanece incerto. Apesar de haver uma opção de compra em seu contrato, relatos sugerem que o clube bávaro pode não exercer essa cláusula. O técnico do Bayern, Vincent Kompany, observou recentemente que qualquer decisão sobre o futuro do jogador será discutida com ele e com a diretoria ao final da temporada.

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    Rosenior planeja uma reformulação para o verão

    Embora o foco continue nas deficiências do elenco atual, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, confirmou que a diretoria do clube já está se preparando para uma movimentada janela de transferências de verão. Os Blues ficaram para trás na disputa pelas vagas europeias, e Rosenior admitiu que já ocorreram conversas detalhadas sobre como o elenco deve se compor.

    O técnico pretende corrigir as fraquezas técnicas e físicas que ficaram expostas nas recentes derrotas. Ainda não se sabe se Jackson faz parte desses planos de longo prazo, mas os pedidos por seu retorno estão ficando mais intensos à medida que o clube luta para manter a consistência no terço final do campo. Com uma reta final crucial contra times como Manchester United e Liverpool se aproximando, o Chelsea precisa encontrar rapidamente uma solução para seus problemas no ataque.

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