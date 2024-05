Clubes do Sul pressionam, mas ainda não há unanimidade sobre paralisação do Brasileirão

CBF abre discussão com demais equipes e calendário vira a grande preocupação

Com a tragédia que assola o Rio Grande do Sul, os clubes, ao lado da Federação Gaúcha de futebol pressionam a CBF para que o Campeonato Brasileiro seja paralisado. Segundo soube a GOAL, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, discute essa possibilidade junto aos demais times do país e, pelo menos por enquanto, o tema não é unanimidade.

Ainda segundo soube a reportagem, não há um consenso dentro da própria CBF de que paralisar toda a competição seria a melhor opção. Caso aconteça, a entidade defende que o calendário de 2024 e 2025 será completamente afetado, uma vez que o Brasileirão, que termina no início de dezembro, teria que ser esticado.