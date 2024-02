Chegou a hora de Jack Grealish pensar em deixar o Manchester City?

A ex-estrela do Aston Villa caiu na hierarquia do Etihad Stadium e seria melhor se saisse em busca de um novo desafio

Jack Grealish não é nada senão determinado. Ele provou isso durante a visita do Manchester City ao Copenhague pela Champions League. Na ocasião, Pep Guardiola deu ao jogador de 28 anos a sua primeira titularidade em cinco semanas e ele agarrou a oportunidade com as duas mãos, ajudando os atuais campeões europeus a dominar completamente o gol da equipe dinamarquesa.

Kevin De Bruyne abriu o placar com uma finalização certeira, antes de Bernardo Silva quase forçar um gol contra. Porém, próximo aos 20 minutos, o desastre aconteceu. Grealish sofreu uma pancada no peito do pé. Mesmo depois de bater violentamente no relvado, frustrado, o inglês continuou a jogar com coragem, apesar dos protestos de Guardiola na linha lateral. Grealish se manteve firme por quase dois minutos antes que a dor se tornasse insuportável e ele aceitasse o fim prematuro da sua noite, com Jeremy Doku ocupando seu lugar na ponta-esquerda.

O City garantiu uma vitória confortável por 3 a 1 na partida de ida,, mas Guardiola confirmou que Grealish sofreu uma lesão “muscular” ao falar com os jornalistas em sua coletiva de imprensa pós-jogo. “É uma pena que Jack tenha se machucado, mas é o que é. Ele foi destruído", acrescentou o técnico.

Devastado teria sido uma palavra mais apropriada; Grealish tinha consciência de tudo o que tinha a perder neste jogo. E agora, em vez de pensar em estar de volta aos planos de Guardiola na temporada, Grealish pode ter que avaliar seriamente a direção que sua carreira está tomando.