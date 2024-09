Champions League: os artilheiros da temporada 2024/25

Novo formato da Liga dos Campeões promete grandes emoções e muitos gols; quem dominará a artilharia?

A edição de 2024/25 da Champions League chega com alta expectativa para os fãs do futebol europeu. Além do novo formato, que mudou toda a disputa da competição como víamos desde 2003, a ansiedade só aumenta para descobrir quem será o grande artilheiro.

Temos muitos brasileiros participando da Champions, e ano a ano acompanhamos nossos craques decidindo jogos e figurando nos principais goleadores do torneio. Na última edição, tivemos nomes como Vinícius Júnior, com seis gols, Rodrygo e Galeno, com cinco, e Gabriel Jesus e Evanilson, com quatro, protagonizando a lista. Enquanto isso, os artilheiros gerais foram Harry Kane e Kylian Mbappé, com oito tentos.

E em maio de 2025? Quem será o jogador com mais bolas na rede ao final da Champions League? Abaixo, a GOAL apresenta quem vem tendo o maior faro de gol na temporada 2024/25 do maior torneio de clubes da Europa!

Última atualização às 14h58 (de Brasília) de 17 de setembro de 2024

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!