Cesena, agora é oficial: Ashley Cole é o novo técnico

Segue abaixo o comunicado do clube.

"O Cesena FC comunica que confiou a Ashley Cole a função de treinador da equipe principal. O novo técnico do clube bianconero assinou um contrato até 30 de junho de 2026, com opção de renovação caso se verifiquem determinadas condições.

Nascido em Londres em 1980, Cole é uma das figuras mais representativas da história do futebol britânico e um dos jogadores ingleses mais vitoriosos de todos os tempos. Nas quinze temporadas que passou entre o Arsenal e o Chelsea, conquistou 14 títulos nacionais, vencendo três vezes a Premier League e sete vezes a FA Cup, estabelecendo para esta última competição um recorde até hoje imbatível. No âmbito europeu, por outro lado, conquistou os dois principais troféus continentais, vencendo tanto a Liga dos Campeões da UEFA quanto a Liga Europa da UEFA, ambas com a camisa do Chelsea.

Além disso, graças às 107 partidas disputadas pela seleção principal da Inglaterra, Cole é o sétimo jogador com mais partidas de todos os tempos pela camisa dos Três Leões, com a qual participou de três Copas do Mundo e dois Campeonatos Europeus entre 2002 e 2012.

Após passagens pelo AS Roma e pelo Los Angeles Galaxy, em 2019 Cole se aposentou do futebol e decidiu seguir imediatamente a carreira de treinador, dando os primeiros passos na base do Chelsea.

Ashley Cole, nascido em 1980, também jogou pela Inglaterra de 2001 a 2014, totalizando 107 partidas, quatro participações em Copas do Mundo e três em Campeonatos Europeus. Ao encerrar sua carreira como jogador, iniciou a de treinador, primeiro nas categorias de base do Chelsea e, posteriormente, integrando a comissão técnica da seleção inglesa. De fevereiro de 2022 a janeiro de 2023, foi assistente técnico de Frank Lampard no Everton, acompanhando-o posteriormente nas passagens pelo Chelsea e pelo Birmingham City. Em Cesena, na Série B – com o time da Romagna ocupando atualmente a oitava posição, a última que dá acesso aos playoffs –, Cole viverá sua primeira aventura como técnico principal: a nomeação oficial está prevista para as próximas horas.

Em 2021, ele passou a integrar a comissão técnica da Seleção Sub-21 inglesa, enquanto entre 2022 e 2023 acumulou experiências importantes como assistente técnico tanto de Frank Lampard no Everton e no Chelsea, quanto de Wayne Rooney no Birmingham City. Posteriormente, Cole retorna às fileiras da Federação Inglesa de Futebol, primeiro como assistente do técnico Lee Carsley, à frente da Seleção Sub-21, e depois, entre agosto e novembro de 2024, também como assistente técnico da Seleção Principal da Inglaterra.

A comissão técnica que acompanhará o técnico Ashley Cole será composta por: Jack Mesure (assistente técnico), Giorgio D’Urbano (preparador físico), Paolo Stringara (colaborador técnico), Nicola Capellini (colaborador técnico) e Federico Agliardi (treinador de goleiros).

Toda a família do Cesena FC está entusiasmada em receber o técnico Ashley Cole à frente do time principal e dirige a ele e aos seus colaboradores as mais calorosas boas-vindas a Cesena, desejando a todos muita sorte nesta nova aventura.”