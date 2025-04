Entidade tem predileção por Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Jorge Jesus, do Al Hilal; ainda não há prazo para definição do técnico

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo A CBF recusou Didier Deschamps e Zlatko Dalic na seleção

Os dois treinadores foram oferecidos pelo mesmo agente

A cúpula mantém foco na contratação de Jorge Jesus 📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢