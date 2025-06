As campanhas do Palmeiras no Mundial de Clubes: das derrotas para Manchester United e Chelsea nas finais ao tropeço contra o Tigres

Da Copa Rio de 1951 ao Mundial de Clubes da Fifa 70 anos depois, relembre todas as participações do Verdão em competições mundiais

Em 2025, o Palmeiras disputa seu terceiro Mundial de Clubes organizado pela Fifa. Desta vez, a equipe de Abel Ferreira se prepara para a chamada Copa do Mundo de Clubes da entidade, que reúne 32 equipes de cada região do planeta.

Sem alcançar o objetivo final nas edições de 2020 (disputada em 2021) e 2021, o Verdão esteve perto de conquistar o troféu também em 1999, quando participou do Mundial Interclubes, como era popularmente conhecida a disputa entre os campeões da Libertadores e da Champions League, após alcançar a glória sul-americana daquele ano. No entanto, acabou derrotado. Apesar das frustrações recentes, o sucesso mundial alviverde veio em 1951, com a conquista da Copa Rio.

Abaixo, a GOAL faz uma viagem no tempo e relembra todas as participações do Palmeiras em competições mundiais, seja na era anterior ou posterior à intervenção da Fifa em um dos torneios mais prestigiosos do futebol de clubes.