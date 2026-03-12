Cagliari, oficial: Obert garantido até 2030

O Cagliari Calcio tem o prazer de anunciar a renovação do contrato de Adam Obert, que permanecerá com as cores vermelho e azul até 30 de junho de 2030.

Nascido em 2002, em Bratislava, em uma família de esportistas, Obert chegou à Itália com apenas 16 anos, para jogar nas categorias de base da Sampdoria. De lá, passou para a base do Cagliari, em uma terra que hoje se tornou sua segunda casa.

Ele fez sua estreia na Primavera rossoblù em agosto de 2021, mas logo entrou na órbita da equipe principal, onde estreou aos 19 anos, em 24 de outubro, fora de casa, em Florença. Na temporada seguinte, contribuiu para o rápido retorno da equipe à primeira divisão: somou 33 partidas com 2 assistências, atuando também nos playoffs, como titular na decisiva e triunfante final em Bari.

Ele confirma suas qualidades na Série A: adquire cada vez mais experiência e confiança em suas habilidades e, após uma trajetória nas seleções juvenis, passa a integrar definitivamente a seleção principal da Eslováquia, com a qual já disputou 17 partidas, incluindo a participação no último Eurocopa. Com a camisa vermelha e azul, conquistou duas vezes a permanência na divisão, cada vez mais como protagonista: em 19 de janeiro de 2025, no Unipol Domus, na vitória por 4 a 1 sobre o Lecce, marcou seu primeiro gol como profissional.

Canhoto, utilizado em várias funções – zagueiro central, lateral em uma defesa com quatro e, quando necessário, também como quinto meio-campista –, graças às suas habilidades técnicas e capacidade de corrida, Obert sabe ser particularmente útil também na fase de construção e impulso, habilidoso em reiniciar imediatamente a ação, criar superioridade numérica e cruzar a bola.

Nesta temporada, o técnico Pisacane lhe deu ainda mais confiança: até agora, ele disputou 26 das 28 partidas do campeonato, com três assistências.

No total, são 114 partidas com a camisa vermelha e azul, um futuro a ser escrito juntos.

Parabéns, Adam!